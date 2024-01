Taipei: Hiina lennukid viibisid Taiwani läheduses

Hiina lennukid viibisid Taiwani läheduses, teatasid kolmapäeval isevalitseva saare võimud. Tegemist on esimese korraga pärast Taiwanil laupäeval peetud presidendivalimisi, kui Hiina korraldas suuremahulise sõjalise manöövri Taiwani lähedal.

Kokku registreeris Taiwani kaitsevägi 18 Hiina lennukit, millest üksteist ületas Taiwani väina keskjoont, mis eraldab mitteametlikult Hiinat Taiwanist. Peking ei tunnista seda joont.

Taiwani kaitseministeeriumi sõnul registreeriti esimesed lennukid kolmapäeval kell 19.50 kohaliku aja järgi (13.30 Eesti aja järgi). Lennukid viibisid Taiwani saarest põhjas, idas ja kagus ning nende seas olid ka hävituslennukid Su-30. Lennukid patrullisid väina koos Hiina sõjalaevadega.

Taiwan saatis enda kaitseväge olukorra jälgimiseks.

"Taiwani väina julgeolek ja õitseng on tihedalt seotud globaalse arengu ja stabiilsusega, ning need on kohustused, mida kõik piirkonna osapooled peaksid järgima," seisis saare kaitseministeeriumi avalduses.

"Kaitsevägi jätkab oma kaitsevõimekuse tugevdamist lähtudes kaitsevajadustest ja vaenlase ähvardustest, ning vastab piirkondlikele ohtudele," lisas ministeerium.

Hiina võimud käsitlevad Taiwanit oma territooriumina ning Hiina sõjavägi on korraldanud viimase nelja aasta jooksul regulaarselt sõjalisi manöövreid saare ümber.

Suhted Hiina ja Taiwani vahel võivad halveneda veelgi, sest Pekingi võimud peavad Taiwani presidendivalimiste võitjat Lai Ching-tet ohtlikuks separatistiks.

Lai ise lubab säilitada praegust status quo'd ning ta on korduvalt pakkunud Hiinale võimalusi läbirääkimisteks, olles pidanud viimased neli aastat asepresidendi ametit. Peking on keeldunud Lai ja tema erakonnaga DPP läbi rääkida ning Hiina ja Taiwani võimude vahel puuduvad ametlikud kontaktid alates 2016. aastast, kui DPP on tulnud võimule.

Varem kolmapäeval teatas Hiina Taiwani Asjade Amet, et Peking ei kavatse loobuda jõu kasutamise võimalusest Taiwani oma kontrolli alla saamiseks. Pekingi ametnikud lisasid, et Taiwani elanikke tuleb "vabastada Hiina vastastest eksiarvamustest".