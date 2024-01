ISW: Putin loob tingimusi pinge kruvimiseks Baltimaade vastu

Agressorriigi Venemaa autoritaarne riigipea Vladimir Putin on märgatavalt hoogustanud Kremli kauaaegseid jõupingutusi teabe-eelduste loomiseks eelseisvaks pinge kruvimiseks Baltimaade vastu, selgus Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) ettekandest, vahendas portaal Unian kolmapäeval.

Analüütikud ütlesid, et Putin tegeleb sellega osana laiemast NATO nõrgendamise püüdlusest.

Putin on pikka aega naeruvääristanud endiste liiduvabariikide suveräänsust ja Venemaa väidab juba pikka aega, et sel on õigus kaitsta niinimetatud "kaasmaalasi välismaal", sealhulgas etnilisi venelasi ja venekeelset elanikkonda väljaspool Venemaad.

"ISW ei näe ühtegi viidet, et Venemaa ründaks peatselt või tõenäoliselt Baltimaid, kuid Putin võib "kaasmaalaste" kaitsmise sildi all luua teabetingimused Venemaa agressiivseteks tegevusteks välismaal," seisab raportis.

ISW märkis juba varem, et Putin tungis 2022. aastal Ukrainasse mitte selleks, et kaitsta Venemaad NATO eest, vaid selleks, et allianssi nõrgestada ja lõpuks hävitada.

"Kreml ja sellega seotud tegelased on viimasel ajal viinud läbi teabeoperatsioone ja kasutanud NATO õõnestamiseks hübriidsõja taktikaid ning võivad nüüd luua teabe-eeldused Venemaa võimalikuks tulevaseks rünnakuks NATO liikmesriikide ja nende naabrite vastu," märkisid analüütikud.