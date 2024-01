PERH-i lastepsühhiaatri lahkumine muudab noorte ravivõimalused ahtamaks

Põhja-Eesti regionaalhaigla ainus ambulatoorseid vastuvõtte tegev lastepsühhiaater andis aasta viimastel päevadel teada, et läheb erafirmasse tööle. Arsti lahkumine paneb keerulisse seisu abivajavad noored, sest ilma e-konsultatsioonita on sisuliselt võimatu psühhiaatri vastuvõtule pääseda.

"E-konsultatsioon on see, kus perearst vaatab, kaardistab noore inimese mure ära ja saadab ettevalmistatud patsiendi psühhiaatrile ja kui psühhiaater näeb, et see on tõesti tema pädevuse haige, siis ta saab tema kustuda vastuvõtule," rääkis perearst Reet Laidoja.

Seni oli perearstidel haiglatega vaikiv kokkulepe, et väiksemad lapsed suunati Tallinna lastehaiglasse, teismelistega tegeles Põhja-Eesti regionaalhaigla. Perearsti sõnul on juba praegu e-konsultatsioonis järjekorrad pikad ja paljud on seetõttu pöördunud erakliinikutesse.

"Osad probleemid on seotud laste arenguga, nende õpingute toetamisega ja õigele rajale suunamisega laiemalt. Eks see võtab kohutavalt kaua aega, aga laps samal ajal muudkui areneb ja selles mõttes võivad mõned abivajadused küll olla aegkriitilised," rääkis Laidoja.

Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku ülemarsti Ülo Kallassalu sõnul sattusid nad keerulisse olukorda, kuna koos tohtriga lahkub ka vaimse tervise õde. Uue arsti leidmine on keeruline.

"Meil on ka töökuulutused on välja läinud, informatsioon on väljas, aga kuni asjaolude selgumiseni me seda teenust osutada ei saa. Me oleme keskendunud statsionaarsele abile, kus meil on ka kaks arsti, üks on eakam ja teine äsja lõpetas ülikooli. Nii et püüame osakonna käigus hoida. See on kõige tähtsam, et inimesed saaksid erakorralist ja statsionaarset abi," rääkis Kallassalu.

Tervisekassa sõnul PERH lepingut ei riku, sest selle kohaselt peavad nad pakkuma e-konsultatsioone psühhiaatria erialal, aga laste psühhiaatria kohta eraldi kokkulepet ei ole.

"Kui inimesed käivad uues kliinikus, siis see paistab meile välja, et seal on ravimaht suurenenud ja siis me saame lepingumahtu kaasa tuua. Ehk me saame lepinguid kohendada vastavalt sellele, kuidas inimesed liiguvad," rääkis Tervisekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.

Lastepsühhiaatri uus tööandja, MPPK erakliinik on valmis tervisekassalt taotlema lepingumahu suurendamist, aga mis ulatuses, on ettevõtte juhatuse liikme Peep Piiberi sõnul vara veel öelda.