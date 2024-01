Saksa parlament lükkas tagasi CDU ettepaneku saata Taurused Ukrainasse

CDU ettepaneku vastu oli 485 saadikut, poolt oli 178 saadikut, kolm saadikut jäi erapooletuks.

Kriitikud leiavad, et CDU kasutas Tauruste tarnimise küsimust sisepoliitiliste punktide võitmiseks.

CDU viimane ettepanek sisaldas küll sõnastust tiibrakettide tarnimise kohta, aga partei sidus Tauruste küsimuse ka aruteluga Bundeswehri seisu üle

Kaitsekomisjoni esimees Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) kritiseeris CDU taktikat. Strack-Zimmermanni sõnul lõi CDU nii tingimused, et selline ettepanek parlamendis toetust ei leiaks.

Lõpliku otsuse Tauruste tarnimise osas teeb Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

Tauruse tiibraketi ründeulatus on kuni 500 kilomeetrit. Saksa relvajõudude inventaris on üle 600 Taurus raketi, kuid nendest ainult 150 on töökorras. Enne sakslasi on Ukraina saanud brittidelt Storm Shadow tiibrakette ja prantslastelt samaväärseid SCALP rakette.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas hiljuti, et Pariis tarnib Ukrainale veel umbes 40 kaugmaa tiibraketti SCALP.