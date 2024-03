ERR Berliinis: Saksamaa võib raketivahetuse abil Ukrainat kaugmaarakettidega toetada

Saksamaa parlamendis valitsevad võimuliidu poliitikute seas erimeelsused küsimuses, kas saata Ukrainale ammu soovitud Tauruse rakette. Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) eesotsas liidukantsler Olaf Scholziga on seni jäänud kindla ei juurde.

"Kantsler soovib vältida olukorda, kus Saksa kaitseväelased võtaksid sõjast osa Tauruse rakette opereerides. Need on üsna keerukad ja moodsad süsteemid. Teine argument on eskalatsiooni risk, sest Ukraina saab Taurustega rünnata sihtmärke Venemaal. Sellepärast on kantsler väga ettevaatlik," ütles Bundestagi väliskomisjoni liige Nils Schmid (SPD).

"Taurused on Lõuna-Koreas. Seal on 260 Taurust ja nii palju kui mina tean, ei ole seal mitte ühtegi Saksa sõdurit neid opereerimas. Kui sa tõesti kardad, et Ukrainat ei saa usaldada, milleks pole seni mingit alust olnud – ukrainlased on kõiki relvi kasutanud vastavalt meie kokkulepetele –, aga kui sa tõesti seda kardad, siis saab seada tehniliselt geograafilise piirangu," sõnas Bundestagi Euroopa Liidu komisjoni esimees, roheliste liige Anton Hofreiter.

Liidukantsleri Olaf Scholzi ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonipartnerid soovivad ukrainlastele kaugmaarakette anda ja kui seda kantsleri vastuseisu tõttu ei ole võimalik teha, siis kas või brittidega vahetuskaupa tehes.

Saksamaa annaks Suurbritanniale Tauruse rakette ja britid omakorda saadaksid nende eest ukrainlastele oma väiksema tegevusraadiusega Storm Shadow' rakette.

"Mina eelistaksin Tauruste otse Ukrainasse saatmist, sest need on lihtsalt paremad kui Storm Shadow raketid, aga kui ukrainlased ei saaks muidu üldse kaugmaarakette, siis oleks see ikkagi parem variant," kommenteeris Hofreiter.

Berliini elanike seas kuuleb Tauruste saatmisele nii poolt- kui ka vastuargumente. Poliitikutel on siin oma roll ja võimalus Ukraina toetamise vajalikkust selgitada.

"Relvad on selleks, et sõda pidada ja võhivõõraid inimesi tappa ja see ei ole küll asja mõte. Relvade saatmine ei ole lahendus," ütlesid Severdzan ja Kerstin.

"Maailm oleks parem paik, kui Saksamaa seda ei teeks, aga kui vabadust on vaja kaitsta, siis ei tohiks ka see maa ennast kuidagi tagasi hoida," ütles Oliver Brandt.