Bloomberg: Ida-Euroopas kasvab pettumus Lääne-Euroopa suhtes

Pinged Euroopa Liidu suutmatuse pärast täita oma lubadus saata Ukrainale aasta jooksul miljon suurtükimürsku on tunnistuseks Lääne- ja Ida-Euroopa vahelisest sügavamast lõhest, tõdes Bloomberg artiklis, mis põhineb intervjuudel mitmete Euroopa riikide ametnikega. Artiklit vahendas Ukraina väljaanne European Pravda.

Euroopa diplomaadid, kellega agentuur vestles, usuvad, et kui Venemaa sõja Ukraina vastu võidab, siis "Lääne-Euroopale seda ei andestata" ja teda enam ei usaldata ning kogu Euroopa integratsiooniprojekt võib olla ohus.

Üheks põhjuseks on mitme Lääne-Euroopa riigi jäikus selles suhtes, kust Ukraina jaoks suurtükimürske hankida. Prantsusmaa on aktiivselt nõudnud, et asjakohased investeeringud peavad jääma ainult EL-i piiresse, mis on juba aeglustunud mürskude tarnimist. Lisaks on Küpros ja Kreeka geopoliitilistel põhjustel vastu mürskude ostmisele Türgist. Ida-Euroopa riikide jaoks viitab see aga sellele, et "lääs ei paista mõistvat olukorra kiireloomulisust," ütles üks Bloombergiga vestelnud ametnik.

Ühe Euroopa riigi ametnik ütles, et Venemaa võidu korral ei osta tema riik enam Prantsusmaalt relvi, vaid arendab selle asemel kaitsepartnerluse suhteid USA, Ühendkuningriigi ja Ukrainaga, sest need on usaldusväärsemad liitlased.

Ida-Euroopa riikidel on kriitikat ka Saksamaa suunal. Kuigi tegemist on nominaalselt ühe suurima sõjalise ja rahalise abi andjaga Ukrainale, on Saksamaa võimude seisukoht mitte anda Ukrainale Tauruse kaugmaarakette ärritanud Berliinist ida pool asuvaid pealinnu, tõdes Bloomberg.

Ida-Euroopa umbusaldus Lääne-Euroopa suhtes ilmneb ka NATO uue peasekretäri otsimisel. Kuigi enamik selle liikmetest toetab Hollandi pikaaegse peaministri Mark Rutte kandidatuuri, ajendas Rumeenia presidendi Klaus Iohannise kandidaadiks esitamist just Rutte vähene suhtlemine Ida-Euroopa riikidega, lisas Bloomberg.

Sikorski: USA vankumine võib ajendada tuumarelva omandamist

Poola välisminister Radek Sikorski andis usutluses Bloombergi teleuudistele mõista, et sellised riigid nagu Poola võivad olukorras nagu praegu, kus USA ei suuda sisevastuolude tõttu kinnitada järgmist abipaketti Ukrainale, kaaluda tuumarelvade hankimist.

Poola ülimõjukas välisminister tõdes, et USA ummikseisul on tagajärjed sellele, kuidas liitlased suhtuvad selle lubatud julgeolekugarantiidesse.

Poland's Foreign Minister Radek Sikorski hints that countries such as Poland could get nuclear weapons because of lack of aid for Ukraine.



He says the gridlock in the U.S. will have consequences for how its security guarantees are viewed by allies pic.twitter.com/KOUuqPxXIi — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2024

"Kui USA liitlased pettuvad ja jõuavad arusaamisele, et Ameerika Ühendriigid ei saa neid aidata isegi olukorras, kus ülemjuhataja (president – toim.) tahaks seda, siis oleks sellel sügavad tagajärjed kõigile USA liitlassuhetele üle kogu maailma. Mõned riigid võivad hakata vankuma, teised võivad kaaluda oma tuumarelvaprogrammide arendamist," ütles Sikorski.