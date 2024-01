Automüüja: enne automaksu müük kasvab, 2025 kukub kõvasti

Ots ütles, et tänavu teises pooles enne maksu jõustumist võib uute autode müük kasvada.

"Aga see kindlasti tähendab seda, et see tuleb millegi arvelt. See tähendab et aastal 2025 uute autode müük tuleb kohe kõvasti kukkuma. Tulemus on nii, nagu me kunagi nägime alkoholiaktsiisi tõusmisel – aktsiis läks Lätti, tulemus on see, et 2025. aastal seda automaksu kindlasti ei laeku, sest see arvutus on tehtud väga lapselikul meetodil, et müüakse sama palju autosid. Loomulikult ei müüda sama palju, müüakse vähem," lausus Ots.

Valitsus nendib, et maks muudab sõiduautode soetamise ja omamise praegusega võrreldes 5–15 protsenti kallimaks. Otsa sõnul seetõttu maks keskkonnaeesmärke ei täida, vaid autode kättesaadavus muutub inimestele raskemaks.

"Inimesed ei jaksa midagi osta, nad sõidavad oma praeguse autoga edasi. Kes ka tahaks osta hübriidauto, bensiiniauto vahetada elektriauto vastu – ta ei jaksa seda teha ja sõidetakse edasi järjest vanemate autodega," ütles Ots.

Ka autode müügi ja teenindusettevõtete liidu (AMTEL) hinnangul muutub Eesti autopark vanemaks, mitte uuemaks, nagu on maksu eesmärk.

"Kasutatud autode turul hakatakse ostma vanemaid, sest et see hind aastatega väheneb, seal on vanusekomponent sees. Selle tõttu on oht, et tegelikult Eesti keskmine autode vanus pärast maksu jõustumist hoopis suureneb," lausus AMTEL-i juht Meelis Telliskivi.