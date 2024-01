Tallinna–Peterburi bussiliinide liiklusskeem muutub veebruarist

Alates 1. veebruarist lähevad kõik Tallinna ja Peterburi vahet sõitvad bussifirmad üle uuele liiklusskeemile. Reisijad sõidavad bussiga piiripunktini, ületavad piiri jalgsi ja jätkavad sõitu teisel pool piiri ootava bussiga. Bussiettevõtted arvestavad reisijate piiriületuseks kuni kaks tundi. Kui reisija selle ajaga näiteks piirikontrolli venimise tõttu bussini ei jõua, leitakse muu lahendus.

"Meil on kokkulepe ka teiste seda liini teenindavate vedajatega, et kui ühe bussist keegi väga kaua võtva piirikontrolli tõttu maha jääb, siis veetakse edasi. Üldiselt üritame kahe tunniga selle bussi sealt edasi liikuma saada. Need reisijad, kes tulevad Venemaa poolt, kui nendel tekib piiriületusel probleeme, meil on Narva-Tallinna vahel väga tihe bussiühendus ja Narva–Tallinna ühendusega saavad nad Tallinna poole peale," selgitas Lux Expressi ärijuht Ingmar Roos.

Lux Expressil on praegu Tallinna ja Peterburi liinil kuus väljumist. 1. veebruarist jääb neid käiku kolm. Täielikult idavedudest loobuda poleks mõistlik. Viimase poole aasta jooksul sõitis Tallinna–Peterburi liinil 124 riigi kodanikke.

Bussiettevõte Baltic Shuttle jätab esialgu käiku kõik kolm Tallinna–Peteburi reisi, kuid ebamugava piiriületuse tõttu võib reisijate hulk umbes kolmandiku võrra väheneda. Mis edasi saab, sõltub Soomest.

"Kuni Soome ja Venemaa vaheline piir on kinni, liiguvad Euroopa riikide reisijad Venemaale läbi Tallinna. Reisijate voog on praegu olemas. Kui Soome piir avaneb ja bussid liikuma pääsevad, kahaneb transiidireisijate hulk märgatavalt," rääkis Baltic Shuttle juht Igor Pashchuk.

Bussifirmad nimetavad 1. veebruarist rakenduvat olukorda, kus reisijad peavad piiripunkte jalgsi läbima, hädapäraseks lahenduseks ning lubavad sõitjaid ebamugavast liiklusskeemist varakult teavitada.