Tallinnas osaleb streigis ligi 3380 munitsipaalkoolide töötajat

"Haridustöötajate üldstreigis osaleb 57 munitsipaal-üldhariduskooli kokku 2917 õpetajaga ning toetusstreigis osaleb 460 üldhariduskoolide haridustöötajat," teatas Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Leini Jürisaar.

Ainsana ei osale streigis Tallinna Kadaka Põhikool, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed.

Toetusstreigis kolmapäevast reedeni osaleb ka 2058 haridustöötajat 106 lasteaiast ning 114 töötajat 4 huvikoolist, Kopli ametikooli töötajad streigivad kolmapäeval ja neljapäeval.

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu sõnul on kõik haridusasutused streigipäevadel avatud. "Algklassilastele pakutakse alternatiivseid tegevusi koolimajades.​ Põhikooli 4.–9. klassid ja gümnaasiumiklassid on valdavalt distantsõppel, kavandatud on ka projekitõpe ja iseseisev töö. Kõik lasteaiad on avatud ja seal tegutsevad valverühmad. Koolipäevade korraldamisse ja valverühmadesse on kaasatud mittestreikivad õpetajad ja muu personal, asendustöötajad, lapsevanemad ning külalisõpetajad, samuti ka haridusameti spetsialistid," selgitas Rundu ja lisas, et streigi ajal on lastele tagatud nii toitlustus kui ka koolitervishoiuteenus.

Streikivatele haridustöötajatele säilitatakse Tallinna linna, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse ja Tallinna Haridustöötajate liidu kokkuleppest tulenevalt palk esialgu kolmel päeval. "Töötasu säilitatakse üldhariduskoolide õpetajatele ja tugispetsialistidele (sh logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid), kes streivad 22.–24. jaanuaril ning kutse-, huvikooli- ja lasteaiaõpetajatele ning lasteaedade tugispetsialistidele, kes osalevad toetusstreigis 24.–26. jaanuaril," täpsustas Rundu.

Tallinna Keskraamatukogu ja haruraamatukogud pikendavad streigi ajal oma lahtiolekuaegu ning ootavad lapsi ja noori sinna lugema ja õppima, sõpradega mõtte- ja lauamänge mängima, kasutama IT-vahendeid jm raamatukogu võimalusi. Eestikeelse kirjanduse osakond (Estonia pst 8) on avatud 9–20 ja võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40) on kell 9–19. Haruraamatukogud on avatud kell 9–17, seda ka esmaspäeval, mil nad tavaliselt on suletud.