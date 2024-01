Ministeeriumi audit hindas andmete väljastamise Pere Sihtkapitalile õiguspäraseks

Postimehe teatel kinnitas siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo, et andmete väljastamine Pere Sihtkapitalile oli õiguspärane, sest neil oli Tartu Ülikooliga sõlmitud leping, mille alusel neilt uuring telliti ja rahvastikuregistrist selleks andmeid küsiti.

Kära rahvastikuregistri ümber tekkis Olgo hinnangul ilmselt seetõttu, et nimetatud lepingu allkirjastas Tartu Ülikooli esindajana Raul Eamets, kellel ei olnud selleks volitust.

Olgo hinnangul aidanuks toona see, kui Pere Sihtkapitalilt ja Tartu Ülikoolilt oleks küsitud rohkem selgitusi.

Samas leidis audit rahvastikuregistri töös ka parandamisruumi.

Eelmise aasta augustis kirjutas ERR, et Isamaa erakonna toel sündinud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu, miks teil lapsi ei ole. Andmekaitse inspektsioon pidas küsitlust probleemseks ja Tartu Ülikool ütles, et neid on kaasatud õigusvastaselt.

Ülikooli poolt sõlmis lepingu Pere Sihtkapitaliga samal ajal viimase nõukokku kuuluv ja ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaani kohal töötanud Raul Eamets. See andis rohelise tule tuhandete naiste isikuandmeteni, mida muidu poleks uuringu läbiviijale väljastatud. Ülikool otsustas selle ilmsikstulekul Eametsaga töösuhte lõpetada.