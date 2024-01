Lapsevanem streigist: ühiskond ei peaks poliitikute tegematuse pärast kannatama

Esmaspäeval algab õpetajate tähtajatu streik ning tõenäoliselt on koolimajad üsna tühjad.

"Esmaspäeval õpilased kooli ei tule õppetööd tegema, aga neil, kellel on soovi, saavad tulla sööklasse sööma ikka, toitu saab. Ja enamus huviringidest isegi toimuvad," ütles Westholmi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Richard.

"See streik ei ole kõige parema ajastusega meile, aga ma näen, et õpetajad peavad selle millalgi ära tegema. Kahjuks on halva ajastusega välja kukkunud, aga siiski see peab tehtud olema," lausus Westholmi gümnaasiumi abiturient Robert.

Sarnaselt õpilastega toetab lapsevanem Tiiu õpetajate streiki. Kolme erinevas vanuses lapse kõrvalt tuleb järgmisel nädalal tööd teha kodunt.

"Ma arvan, et kõik kodus töötavad vanemad teavad, et see ei ole kõige mugavam töökeskkond, et teha ülesandeid, mis on tähtajaga ja mis vajavad natuke keskendumist. Midagi hullu ei ole, aga ma eelistaksin loomulikult seda, et ma saaksin oma tööd rahulikult teha," lausus Tiiu.

Aasta alguses õpetajatööst loobunud Marie-Johanna ütles, et oleks esmaspäeval kindlasti streigiga ühinenud. Tal on hea meel, et diskussioon palga ja koormuse üle on alanud.

"Kui streigi tulemusena nüüd palgatõusu ei tule, siis vähemalt on sellest räägitud. On õpetajate väärtusest räägitud ja ma arvan, et see on juba oluline. Õpetajate palk ja koormus peavad olema tasakaalus ja seda probleemi ei tohi enam eirata," lausus ta.

"Palk ei ole ainukene probleem, mis õpetajatel on. Sellega kaasneb väga palju muid probleeme," lisas Marie-Johanna.

"Ma arvan, et esimeseks korraks on kolm päeva täiesti arusaadav ja kui sealt edasi ei jõua konsensusele, siis tuleb edasi vaadata," leidis Robert.

"Ma ei leia, et õpetajate streik peaks olema ühiskonnale valusam selleks, et poliitikud saaksid aru, et see raha on vaja leida. Minu meelest see ei ole niimoodi, et kõik peavad tingimata kannatama selleks, et poliitikud hakkaksid tegutsema," lausus Tiiu.