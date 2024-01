Voltri: aina rohkem tuleb signaale, et peame kauem streikima

Kui pühapäevase seisuga on lubanud esmaspäeval algaval üldhariduskoolide tähtajatus streigis osaleda 9471 õpetajat ja koos toetusstreigis osalejatega kasvab streikijate arv üle 18 000, arvas Voltri, et tegelik streikijate arv kasvab veelgi ja ületab 20 000 piiri.

"Kolmveerand õpetajatest streigib, kui jätta välja Ida-Virumaa. Seal on eesti keeles õpetajatel juba 1,5-kordne palk ja venekeelsed õpetajad kardavad rohkem oma töö pärast," selgitas ta "Vikerhommikus" olukorda Ida-Virus.

Streigi peamine põhjus on Voltri sõnul see, et Eestis ei ole piisavalt õpetajaid ja see seab ohtu järgmiste aastate hariduse kvaliteedi.

"Igal aastal suureneb kvalifitseerimata õpetajate arv. Ja kui laseme hariduse kvaliteedi vabalangusesse, ei tule hiljem majanduskasvu ega ka maksuraha eelarvesse muul moel kui maksutõusud."

"Reformierakond tahab kohta kätte näidata"

Kui praegu on paljud koolid lastevanematele teatanud, et streik kestab viis päeva, tuleb Voltri sõnul aina enam signaale, et streikida peab veelgi kauem.

"Et mitu nädalat tuleb kindlasti streikida. Kas sel ajal tuleb palgaraha õpetajale arvele, sõltub kokkuleppest, mis saavutatakse pärast streiki. Mõistlik, et õpetajad ja juhtkond saaksid kokkuleppele, et streigi aja lõpetamata tükid hiljem ära õpetatakse ja kui õpetaja teeb lisatööd, siis tasu makstakse välja. Ja kui mingi omavalitsus tahab, et ei pea järgi õpetama, siis see õigus on, aga siis peab omavalitsus lastevanematele selgitama, miks nad karistavad lapsi."

Voltri lisas, et kui haridusminister Kristina Kallasele (Eesti 200) ei tule olukord üllatusena ja ta soovib leida lahenduse ning samal seisukohal on ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, siis Reformierakond ei taha tunnistada probleemi suurust.

"Suur osa valitsustest ehk Reformierakond ei taha tunnistada probleemi suurust. Osa valitsust otsustanud, et tuleb ühele osale ühiskonnast koht kätte näidata. Et meie oleme võimul ja meie näitame teile koha kätte."

Voltri avaldas siiski lootust, et jõutakse kokkuleppele ning streik ei jää pikalt kestma ja lapsed saavad õppima.