Trumpi ja Haley erinevused on suurimad välispoliitika teemadel

Endine USA president Donald Trump ja endine USA saadik ÜRO juures Nikki Haley on kaks järelejäänud USA presidendiks pürgivat vabariiklast. New Hampshire'i eelvalimiste eel tõusis suurimaks eraldusjooneks kahe kandidaadi vahel nende suhtumine USA välispoliitikasse.

Donald Trumpile ei meeldi USA sõjalised missioonid välismaal ning ta on korduvalt väljendanud veendumust, et ta suudaks jõuda kokkulepetele selliste autoritaarsete juhtidega nagu Põhja-Korea valitseja Kim Jong Un, vahendab Financial Times.

Trump ütles esmaspäeval peetud valimisüritusel, et tema juhtimisel ei naase vabariiklik erakond kunagistesse päevadesse, kui USA kulutas "triljoneid ja triljoneid dollareid lõpututele sõdadele kõikjal maailmas riikides, millest teie pole iial kuulnudki ja riikides, mis meid isegi ei taha."

Samuti ütles ta, et USA sekkub jälle sõdadesse Lähis-Idas, vastutasuks mille eest saavad ameeriklased tema sõnul ainult "surma ja verd".

Ühtlasi ei toeta Trump USA presidendi Joe Bideni eelnõu, millega soovitakse eraldada 111 miljardit dollarit Ukraina, Iisraeli ja Taiwani aitamiseks ning USA lõunapiiri tugevdamiseks. Kuigi Kongressi vabariiklased on rääkimas läbi demokraatidega, püüdes saada vastutasuks karmimad piirangud sisserändele USA-sse, siis Trump on sellise kokkuleppe sõlmimise vastu. Trump on isiklikult väljendanud oma vastuseisu esindajatekoja spiikrile Mike Johnsonile.

Samal ajal toetab Haley Ukraina ja Iisraeli aitamist võitluses Venemaa ja Hamasi vastu ning tema positsioonid on lähedased senistele traditsioonilistele vabariiklaste seisukohtadele.

Haley peamine sõnum on see, et USA ei saa endale lubada ülejäänud maailmast eraldumist, sest see võimaldab Hiinal ja Venemaal tegutseda karistamatult.

Haley sõnul võib Venemaa tungida Poola, Leetu, Lätti ja Eestisse, kui USA ei aita praegu Ukrainat. See aga tähendaks Haley sõnul, et NATO riigina oleks USA sunnitud sekkuma konflikti Venemaaga otseselt.

"Te ei saa valida kedagi, et püüab sõbrustada diktaatoritega, kes tahavad meid tappa. Selle asemel peab andma neile teada, mida me neilt eeldame," ütles Haley CBS Newsile pühapäeval, kritiseerides Trumpi tema kommentaaride pärast.

Haley väitis, et saadikuna USA juures pidi ta seletama Trumpile, et ta ei saa sõbrustada Putiniga.

Kui Haley sõnum peaks osutuma kusagil vabariiklaste eelvalimistel populaarseks, siis see juhtuks just New Hampshire'i osariigis. Pea kaheksa protsenti New Hampshire'i täiskasvanutest on teeninud USA kaitseväes ning ka Haley abikaasa on välismissioonil viibiv USA tegevteenistuja.

Ometi kasutavad Trumpi toetajad ka seda asjaolu Haley ründamiseks.

"See on koht, kus Haley hiilgab. Ta saadab igaühe ja nende lapsed surema igas sõjas, sest ta tahab rahuldada Boeingi ja Lockheed Martini inimesi – see on nende äri," loetles Trumpi poeg Donald Trump Jr USA menukaid kaitsetööstuse ettevõtteid. Ühtlasi kutsus ta Haley'd sõjardiks.

Haley vastab rünnakutele resoluutselt, mainides oma abikaasat.

"[Trump] ütleb, et ma armastan sõda. Vastupidi: teie ei saa armastada sõda, kui teie abikaasa on sõjaväes. Teie püüate ennetada sõda," ütles Haley esmaspäeval kohtumisel valijatega.

Siiski arvavad eksperdid, et just Trumpi seisukohad meeldivad vabariiklastest valijatele rohkem.

"Arvan, et eelvalimiste valijate seas on Trumpi isolatsionistlik ja ärritunud retoorika veenvam," ütles Financial Timesile konservatiivse mõttekoja American Enterprise Institute analüütik Danielle Pletka.

"Keegi ei tea, mida Trumpi presidentuur tähendaks välispoliitika jaoks, sest Trumpil pole tegelikku nägemust, tal pole juhtivaid põhimõtteid," avaldas oma arvamust Pletka võimaliku ednise presidendi tagasivalimise kohta.