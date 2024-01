Orban kutsus Rootsi peaministri külla arutama NATO liitumistaotlust

Ungari peaminister Viktor Orban kutsus teisipäeval oma Rootsi kolleegi Ulf Kristerssoni Budapesti külla, et arutada temaga Stockholmi NATO-liikmesuse taotlust, mis vajab veel vaid Ungari ja Türgi heakskiitu.

"Täna saatsin ma kutse peaminister Ulf Kristerssonile külaskäiguks Ungarisse, arutamaks Rootsi NATO liitumistaotlust," kirjutas Orban sotsiaalmeediaplatvormil X.

Türgi parlament peaks sel nädalal hääletama Rootsi liitumistaotluse ratifitseerimise üle.

Budapest on ikka ja jälle kritiseerinud Stockholmi avalikult vaenulikku suhtumist, süüdistades rootslasi Ungari korduvas nahutamises, kui küsimuse all on õigusriigiga seotud teemad.

Kristerssoni büroo ei vastanud koheselt AFP palvele kutset ja sellega seonduvat kommenteerida.

Ungari opositsioon on üha suuremat survet avaldanud valitsusele ja nõudnud hääletuse kavva võtmist. Ungari Sotsialistlik Partei palus teisipäeval värskes avalduses Orbanil "lõpetada see idiootne, kahjustav ja tarbetu komejant".

Ungari on korduvalt küll väitnud, et toetab põhimõtteliselt Rootsi taotlust, ent on sellele vaatamata pidevalt venitanud parlamendihääletuse korraldamisega liikmesuse ratifitseerimiseks.

Septembris ütles Orban parlamendile, et Rootsi NATO-taotluse ratifitseerimine ei ole kiireloomuline asi ning nõudis põhjamaalt enda suhtes suuremat austust.