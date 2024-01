Eestis levinud mobiilipakettide mahupiirang pole paljudes riikides tavaks

Eestis on tavaline, et mobiiltelefonis kasutatava nutipaketi hind tuleneb ennekõike sellest, mitu gigabaiti internetimahtu see sisaldab, kuid naaberriikides on enamik pakette andmemahu piiranguta. Telia põhjendab siinset hinnapoliitikat sellega, et Eestis puuduvad pakettidel kiirusepiirangud.

Kui Eesti inimene valib endale interneti- ja kõnepaketti, mida telefonis kasutada, on ta harjunud, et hind on seda kallim, mida rohkem gigabaite internetimahtu pakett sisaldab. Juhul kui paketis sisalduv maht enne kuu lõppu on ära kulutatud, saab seda juurde osta, ent lisamahu hind on reeglina üsna krõbe.

Näiteks Telia kodulehe paketivaliku rubriik algabki sellest, et tuleb valida sobiv internetimaht. Ilma mahupiiranguta on Telial ainult üks pakett. Tegu on 5G paketiga, mis maksab 35,59 eurot kuus.

Elisas on kaks piiramatu mahuga 5G nutipaketti, millest kallim maksab 51,84 eurot ja soodsam 41,67 eurot kuus. Hinnavahe tuleneb sellest, et kallimas paketis sisaldub rohkem andmemahtu Euroopa Liidus kasutamiseks.

Telia kindlaks määratud kuumahuga pakettidest suurim sisaldab 40 gigabaiti 5G internetti ja see maksab 31,53 eurot kuus. Elisa sama mahuga paketi hind erineb konkurendi omast vaid kahe sendi võrra – 31,51 eurot.

Kui vaadata naaberriikide suuremate operaatorite pakutavaid mobiilipakette, ilmneb aga, et interneti mahupiirang pole mitmel pool üldse tavaks.

Läti LMT piiramatu internetimahuga paketi eest, kus ka kõnelda ja sõnumeid saata saab Läti piires piiramatult, tuleb kuus tasuda 28,98 eurot. LMT valikus on ka hulk vanusega seotud mobiilipakette ehk eraldi hinnad on kooliminejatele, õpilastele, noorukitele ja seenioritele. Interneti mahupiirang puudub ka koolilastele ja noortele pakutavates pakettides ja nende hinnavahemik jääb sõltuvalt vanusest 7,99 kuni 19,98 euro vahele.

Ainus Läti LMT pakett, kus internetimaht on piiratud ja seda on vaid kaks gigabaiti, on seenioridele mõeldud pakett, mis maksab 10,99 eurot kuus.

Ka Soome mobiilipakettides ei ole mahupiirang tavaks, seal on aga kuutasu seotud kiirusega. Soome Telias on 5G pakettidest kalleim kiirusega 1000 megabitti sekundis ja maksab ühes kuus 44,99 eurot. Soome Elisa pakub sarnast mobiilipaketti 49,99-eurose kuutasuga. Nii Elisas kui Telias lisandub paketihindadele ühekordne avamistasu 8,99 eurot.

Rootsi Telias maksab piiramatu mahuga mobiilipakett kampaania käigus kuueks kuuks 39,2 eurot kuus, hiljem on kuutasu 49,68 eurot. Lisaks on praegu käiva kampaania ajal võimalik selle hinna sees saada ka ligipääs TV4 Playle, Netflixile ja HBO Maxile. Rootsi pakub seejuures allahindlust alla 28-aastastele, kes saavad kõiki pakette soetada üle nelja euro soodsama kuutasuga.

Kui vaadata soodsama otsa pakette, siis Soome Elisas on neist odavaim hinnaga 15,99 eurot kuus ja selle kiirus on viis megabitti sekundis. Sealses Telias algab 4G pakettide hind sama kiiruse puhul 15,99 eurost. Rootsi Telias on sellise kiirusega mobiilipaketi hind 23,49 eurot.

Eestis on Telia odavaim pakett pea olematu, 0,05-gigabaidise internetimahuga ja maksab 5,09 eurot kuus. Ühegigabaidise internetimahuga paketi eest tuleb välja käia juba 11,19 eurot. Elisa selliseid mikropakette ei paku ja seal on soodsaima kuutasuga 13 gigabaiti sisaldav variant, mis maksab 12,19 eurot.

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot ütles ERR-ile, et eri riikides võib mobiilipakettide pakkumise loogika olla veidi erinev. Ta märkis, et Eestis on nad otsustanud selle kasuks, et ei piira mobiilipakettides mobiilse interneti kiirusi ja tänu sellele saavad kliendid alati kasutada maksimaalseid võimalikke kiirusi, mida parasjagu mobiilivõrk ja kliendi telefon võimaldavad.

"Aastate eest olid näiteks 3G pakettides kiirused piiratud ning see tekitas klientides omajagu rahulolematust. Koos 4G võrgu tulekuga kaotasime pakettides kiirustepiirangud ning klientide rahulolu kasvas märgatavalt," sõnas ta.

Koduinterneti puhul on hindade aluseks kiirus

Kaabliga koduinterneti puhul pakub Telia Eestis paketti, mille kiirus on 1000 megabitti sekundis, 73,2 euroga kuus. Rootsi sõsarettevõttes maksab sarnane pakett kuus 87,22 eurot.

Soodsaima kuutasuga kaabliga koduinternet maksab Eesti Telias 19 eurot kuus, kuid selle puhul on kiirus 20 megabitti sekundis.

Elisa Eesti küsib soodsaima kuutasuna koduse interneti eest 17,27 eurot kuus ja selle kiirused on allalaadimiseks 15 ja üleslaadimiseks kolm megabitti sekundis. Kalleim pakett maksab 34,56 eurot, kuid selle allalaadimiskiirus on poole väiksem kui Telia kiireimas paketis ja üleslaadimine 50 megabitti sekundis.

Kaabliga koduinterneti hindu näeb naaberriikide puhul ainult konkreetseid aadressiandmeid sisestades. Küll aga saab näha üle õhu pakutava koduinterneti tingimusi.

Rootsi Telias maksab selline kodune internet koos varustusega 39,14 eurot kuus, kui sõlmida kaheaastane leping. Kiirust lubatakse selle puhul 10-150 megabitti sekundis. Koduinterneti suvilasse saab 19,96 eurot maksva paketiga, kuid selle puhul on kiirus viis megabitti sekundis.

Läti LMT pakub kodust 4G või 5G internetti sõltuvalt kiirusest hinnaga 18,98 kuni 23,99 eurot kuus ning hind sisaldab ruuterit.

Eesti Elisa küsib piiramatu mahu ja kiirusega 5G koduinterneti eest Eestis 40,66 eurot kuus, soodsaim valik maksab 18,29 eurot, kuid selle puhul on kiirus kuni 15 megabitti sekundis. Siinses Telias on üle õhu 5G internetipaketi hind 42,70 eurot kuus ja kiirus 100-500 megabitti sekundis.

Soome Elisas algab 4G koduinterneti hind 22,99 eurost ja kalleim ning kiireim ühendus maksab ühes kuus 44,99 eurot.

Eesti inimeste internetiarved kasvavad veebruaris, sest siis kajastub neil juba käibemaksutõus. Lisaks on Telia teatanud, et tõstab alates märtsist teenuste hindu.