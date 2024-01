Mihkelson: oleks väga üllatav, kui Nadeždin Venemaal valimistele lubatakse

Boriss Nadeždin kogus kokku 100 000 toetusallkirja, mis on vaja valimistel presidendiks kandideerimiseks. Mihkelsoni sõnul on üllatav, et Nadeždin hääled väga kiiresti kokku sai.

"Eks ikkagi Vene inimesi on sinna köökidesse ja tubadesse surutud korralikul moel, hirmutatud oma meelsust näitama. Duumas on valmimas seadus, kus iga meelsusavaldus Putini, Venemaa, sõja vastu võib viia su vara konfiskeerimiseni. Eks see mõnevõrra on huvitav areng, aga ma oleks väga üllatunud, kui Nadeždin lõpuks ka valimistele lubatakse," kommenteeris Mihkelson.

Ta märkis, et Nadeždin pole venemaalastele tundmatu inimene, sest ta on aastaid tele-eetris olnud.

Mihkelsoni sõnul kehastab Nadeždin mõnes mõttes opositsiooni ja sellepärast on ka teised Putini vastased poliitikud tema taha koondunud.

"Nadeždin on olnud Vene poliitikas 1990. aastatest saadik, erinevates parteides olnud, korra olnud isegi duumasaadik. Ta on olnud ka lähedane tapetud opositsioonipoliitik Boriss Nemtsovile. Nii et ta mingil määral kindlasti kehastab seda opositsiooni figuuri. Venemaal sisuliselt ju poliitika kui selline on lakanud olemast, veel enam Putinile või režiimile vastanduv poliitika. Kõik, kes on vähegi püüdnud iseseisvalt selles osas sõna võtta, on kas tapetud nagu Nemtsov või riigist välja aetud nagu Kasparov ja Hodorkovski või vangis nagu Navalnõi," rääkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul tekib Venemaa seekordsete presidendivalimiste puhul küsimus, kuidas suhtuvad sellesse lääneriigid.

"Tekib küsimus nende nn valimiste puhul, kuidas käituvad lääneriigid praegu sõjakurjategija justkui tagasi valimisele. See on hea küsimus, küsimus täpselt nii nagu oli Valgevene valimiste puhul, kas tekib soov ka tõstatada küsimus, kas me neid valimisi ikkagi tunnustame valimistena," ütles ta.