Pärnu endist linnavolinikku süüdistatakse mitmetes kuritegudes

Tekitatud kahju ulatub prokuratuuri hinnangul üle 300 000 euro. Ago Kalmer leiab aga, et tegemist on kahe äripartneri vahelise tüliga ja talle esitatud süüdistused on alusetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Asja arutatakse Pärnu maakohtus ja kohtulike vaidlusteni jõutakse eeldatavasti augustis.

Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristel Toming ütles, et prokuratuuri hinnangul on Ago Kalmer oma tegevusega toime pannud või põhjustanud varalise kahju kahele ettevõttele.

"Osaühing AGAL Invest ja OÜ Tehniline Ülevaatus ning seetõttu on Ago Kalmerile esitatud süüdistus nii usalduse kuritarvitamises, arvutikelmuses kui ka raamatupidamisdokumentide varjamises," sõnas Toming.

Ago Kalmer rääkis, et tegemist on kahe ärimehe Aleksandr Sorokini ja Ago Kalmeri vahelise äritüliga aastast 2014.

"Tänaseks päevaks on konflikt jõudnud viimasele eskalatsiooni tasemele, kus teise poole eesmärgiks ei ole mitte saavutada sisulises osas kokkulepe, jagada varad, minna laiali, vaid sihipärase tegevuse eesmärgiks on Ago Kalmeri hävitamine, kasutades selleks kõiki meetodeid," lausus Kalmer.