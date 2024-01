Krasnodari krais põleb Rosnefti Tuapse naftarafineerimistehas

Oluline neljapäeval, 25. jaanuaril kell 5.55:

- Krasnodari krais põleb Rosnefti naftarafineerimistehas;

- Handelsblatt: Ühendkuningriik pakkus Saksamaale lahenduse Ukrainale pikamaarakettide tarnimiseks;

- Zelenski: Ukraina nõuab Vene lennuki allakukkumise rahvusvahelist juurdlust;

- Valge Maja: ootame rohkem infot Il-76 allakukkumise kohta.

Krasnodari krais põleb Rosnefti naftarafineerimistehas

Öösel vastu neljapäeva algas suur põleng Krasnodari krais Tuapse linnas asuvas naftarafineerimistehases, mis kuulub Vene ettevõttele Rosneft.

Kohalike Vene võimude teatel pole esialgsetel andmetel kannatanuid ning päästetöötajad tegelevad tulekahju kustutamisega.

Sotsiaalmeedias levivate videote ja fotode järgi tegutsesid piirkonnas Ukraina droonid, mis võisidki rafineerimistehast tabada. Droone on täheldatud nii enne kui pärast tulekahju algust.

Handelsblatt: Ühendkuningriik pakkus Saksamaale lahenduse Ukrainale pikamaarakettide tarnimiseks

Saksa valitsus ei soovinud seni Ukrainale tiibrakette Taurus tarnida. Kolmapäeva õhtul teatas Saksa väljaanne Handelsblatt, et London pakub Berliinile nutika lahenduse Ukraina aitamiseks.

Anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul pakkusid Ühendkuningriigi võimud Saksa valitsusele skeemi, mille käigus tarnib Saksamaa Ühendkuningriigile rakette Taurus ning Ühendkuningriik tarnib omakorda Ukrainale oma ladudest senisest rohkem rakette Storm Shadow.

Väidetavalt tegi London sellise ettepaneku Berliinile juba mitu nädal tagasi, kuid otsust pole senimaani langetatud.

Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi pressiesindaja keeldus kommenteerimast Handelsblatti väidet.

Zelenski: Ukraina nõuab Vene lennuki hukkumise rahvusvahelist uurimist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva õhtul, et tuleb välja selgitada kõik asjaolud, mis puutuvad Venemaal Belgorodi oblastis toimunud Il-76 allakukkumist. Ühtlasi nõuab Zelenski rahvusahelist juurdlust faktide väljaselgitamiseks.

"Tuleb välja selgitada konkreetsed faktid. Niivõrd, kuivõrd on see võimalik, võttes arvesse, et lennuk kukkus Venemaa territooriumil ehk väljaspool meie kontrolli," ütles Zelenski.

President rõhutas, et faktide väljaselgitamine on praegu esmatähtis ning Ukraina võimud uurivad toimunu asjaolusid.

"Andsin Ukraina välisministrile korralduse informeerida meie partnereid Ukraina käsutuses olevatest andmetest. Meie riik nõuab rahvusvahelist juurdlust," lisas Zelenski.

Ukraina president rõhutas, et Venemaa mängib Ukraina sõjavangide elude ja nende sugulaste ning Ukraina ühiskonna tunnetega. Venemaa väidab, et allakukkunud lennuki pardal viibisid ukrainlastest sõjavangid. Ukraina võimude väitel transpordis lennuk rakette S-300.

Valge Maja: ootame rohkem infot Il-76 allakukkumise kohta

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles kolmapäeva õhtul peetud pressikonverentsil, et USA-l pole andmeid selle kohta, kes võis viibida Vene Il-76 lennuki pardal.

Kirby sõnul teeb USA kõik võimaliku, et välja selgitada juhtumi asjaolud ning saada rohkem infot toimunu kohta. USA võimud nägid teateid, kuid ei saa neid kinnitada, lisas Kirby.

"Me oleme näinud teateid, me püüame saada infot, kuid minu poolt oleks ennatlik midagi oletada. Me ei tea, kuivõrd tõepärased on need teated. Ukraina ütleb üht, Venemaa teist, meil pole piisavalt infot," seletas Kirby.