Eksperdid: droonirünnakud Vene taristu vastu näitavad Ukraina luure tõhusust

Viimase nädala jooksul on Ukraina suutnud teha kolm märkimisväärset droonirünnakut Venemaa taristu pihta. Leningradi oblastis sai tabamuse energiaekspordiks kasutatav Ust-Luga sadam, Tula oblastis sõjatööstusettevõte ja Krasnodari krais Rosnefti naftarafineerimistehas.

"Ukrainlastel töötab hästi luure. Ukrainlased suudavad mööda minna Vene õhutõrjest ja tabada väga täpselt ja efektiivselt sihtmärke," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

"Vaadates seda, kuidas siin need Ust-Luga rünnakud on välja näinud, siis ma julgeks pakkuda, et ka siin on olnud niimoodi, et üks üksus mehi või naisi on tulnud siia lähedale ja lühikeselt distantsilt need droonid välja tulistanud," kommenteeris julgeolekuekspert Rainer Saks.

Ukraina suureks tugevuseks on sihtmärkide tuvastamine ja Saksa sõnul üritatakse näidata, et nad on võimelised ründama tundlikke objekte kogu Venemaal. See võib tugevalt survestada nii Venemaa sisejulgeolekujõude kui ka juhtkonda.

"Kui Venemaa on sunnitud keskenduma õhutõrje ja selliste teiste strateegiliste võimekuste hoidmisele ja tugevdamisele oma enda territooriumil, siis see muudab Ukraina vägede olukorra rindel palju lihtsamaks," rääkis Saks.

Rebo hinnangul pole välistatud, et Venemaal tuleb osa õhutõrjesüsteeme rindejoonelt mujale paigutada.

Ta lisas, et kuigi droonid mängivad sõjas aina suuremat rolli, siis need pole kõige olulisemad. Põhitegevusi kujundavad Ukraina jala- ja suurtükiväelased, kes hoiavad rindejoont.

"Ilm annab täna ka eelise soomusvahenditele. Taaskord, pärast mudast perioodi on pinnase tahenedes võimalik kasutada olulisel hulgal erinevat soomustehnikat, sealhulgas ka tanke," ütles Rebo.

Lääneriikide toetuse venimise tõttu sõdivad ukrainlased Rebo kinnitusel praegu kõigega, mis veel olemas. Samuti üritatakse ise toota näiteks tiibrakette.

"Kui me räägime siin ise tehtust, siis me ei pruugi alati mõelda põõsatagust tööstust või kuuri all tehtavat. Ukrainal endal on täiesti arvestatav sõjatööstuspotentsiaal," kinnitas kolonel.

Ukrainlaste kasutuses on ka lääneriikide pikamaarakette, kui neid ei kasutata Venemaa territooriumil.