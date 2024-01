Peastaabi ülema kõne sundis Briti valitsust välistama ajateenistuse taastamise

Kindral Sanders rõhutas kolmapäeval peetud kõnes, et Briti sõjaväe suurus oleks selgelt ebapiisav Venemaaga konflikti puhkemise korral, vahendab The Telegraph.

Ennustuste kohaselt väheneb Briti sõjaväe koosseisu suurus 72 500 sõdurini juba 2025. aastal. Sandersi sõnul oleks igati realistlik eesmärk püüda suurendada tegevväelaste arvu 120 000 inimeseni kolme aastaga. Samas rõhutas Briti peastaabi ülem, et isegi sellise suurusega sõjaväest ei piisaks juhul, kui Ühendkuningriik oleks sunnitud Venemaaga sõdima.

"Meie sõbrad Ida- ja Põhja-Euroopas, kes tunnevad selgemalt Vene ohu lähedust, loovad juba aluse rahvuslikuks mobilisatsiooniks. Meie ühiskonna ettevalmistamine sõjaks, siis, kui seda läheb vaja, on mitte ainult soovitatav, vaid ka esmatähtis," ütles Sanders.

Samuti rõhutas kindral, et Briti mehed ja naised peavad oskama mõelda nagu sõdurid ning olema valmis võimalikuks sõjaks Venemaaga.

"Me pole immuunsed. Ning sõjaeelse põlvkonnana peame lihtsalt valmistuma selleks ette, ning see on kogu ühiskonna ühine ettevõtmine. Ukraina meenutab meile jõhkralt, et kutselised sõjaväed alustavad sõdu, aga kodanike sõjaväed lõpetavad ja võidavad neid," toonitas kindral.

Kolmapäeva õhtul ütles Briti peaministri Rishi Sunaki pressiesindaja, et valitsus pole peastaabi ülema sõnavõtuga nõus ning ajateenistuse taastamist pole plaanis.

"Briti sõjavägi on uhke selle üle, et see on vabatahtlik jõud. Nagu ma ütlen, pole mingit plaani ajateenistuse taastamiseks," ütles pressiesindaja.

Samuti väitis peaministri pressiesindaja, et sõda Venemaaga on hüpoteetiline stsenaarium, millest pole õige rääkida. Ta lisas, et valitsus on juba investeerinud palju Briti sõjaväkke.

Samas ütles The Telegraphile tähtis Briti ametnik, et valitsuses oleks vaja pidada laiemat arutelu selle üle, kuidas Ühendkuningriik tegutseb senisest ohtlikumas maailmas.

Telegraphi andmetel ei soovinud Briti valitsus, et Sandersi kõnet oleks kajastatud.

Reaktsioon peastaabi ülema sõnavõtule oli palju positiivsem kaitseekspertide seas. Näiteks ütles endine peastaabi ülem Richard Dannatt, et kogu ühiskond peab olema valmis osalema kaitsetegevuses.

"Kui rahvusvahelised asjaolud halvenevad nii, et riik avastab ennast sõjaolukorrast, siis sõdimine 75 000 sõduriga poleks jätkusuutlik," ütles ta, viidates Briti armee praegusele koosseisule.

"See on reaalsus ning on realistlik selliseid arutelusid pidada. Ma kindlasti ei kritiseeri peastaabi ülemat selle pärast, et ta seda tegi," lisas Dannatt.

Veel üks anonüümseks jääda soovinud kõrge Briti ametnik ütles kolmapäeva õhtul The Timesile, et Ühendkuningriigis toimuv Ukraina kutsealustest koosnevate üksuste ettevalmistamine võib saada brittide väljaõppe "peaprooviks".