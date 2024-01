Euroopa Keskpank jättis intressimäärad senisele tasemele

Otsus tähendab, et põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jääb 4,5 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 4,75 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks 4 protsenti.

Enamik analüütikuid prognoosis, et ECB jätab intressimäärasid senisele tasemele ning ei karmista rahapoliitikat. Pole veel selge, millal ECB hakkab intressimäärasid langetama.

Euroopa Keskpank teatas neljapäeval, et nõukogu on kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk kahe protsendi juurde.

Praegusele hinnangule tuginedes leiab nõukogu, et baasintressimäärad on tasemel, mis piisavalt pikalt püsides toetab märkimisväärselt selle sihi saavutamist. Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad on piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik.