Alanud aasta peaks tooma laenuklientidele leevendust

Eesti kaks suuremat panka teenisid eelmisel aastal kokku üle 600 miljoni euro puhaskasumit, sest kiiresti kerkinud intressid suurendasid klientide laenumakseid. Analüütikud hindavad, et alanud aasta toob laenuklientidele leevendust. Kuue kuu euribor, mis on praegu nelja protsendi juures, võiks aasta lõpuks langeda alla kolme.

Pankade kasumid olid eelmisel aastal Eesti mõistes erakordsed. Kolmapäeval avaldas Swedbank, et teenis aastaga 385 miljonit eurot puhaskasumit. Neljapäeval avaldas SEB, et teenis 232 miljonit eurot kasumit. Mõlema panga kasum oli varasema aastaga võrreldes kaks korda suurem.

"Meie tulu kasvas peamiselt ühe asja tõttu – intressimäärade tõusu tõttu. Baasintressimäärad, euribor kasvas ja see meie tulu mõjutas," lausus SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

"See, mis toimub Eestis tegutsevate pankade puhaskasumitega, on paratamatu tagajärg sellele, et baasintressimäärasid on tõstetud, sellest tulenevalt euribor on tõusnud," ütles majandusteadlane Kristjan Liivamägi.

Samas, lisas Liivamägi, kui konkurents turul oleks suurem, oleks ilmselt ka laenud soodsamad.

"Konkurents võiks olla suurem. Ja suurem konkurents võiks tuua pankadepoolse riskimarginaali alla. Me oleme seda turul juba nägemas. Aga minu hinnangul on veel ruumi, et see saaks veel langeda," lausus ta.

SEB kinnitas, et laenuklientide jaoks on hullem varsti möödas ja pangad tänavu enam nii palju ei teeni.

"See on päris kindel, et sellisel tasemel see tulu kasv ei jätku ja ei kordu ning väheneb. Ja väheneb seetõttu, et baasintressimäärad tõenäoliselt vähenevad. Ennustatakse, et selle aasta lõpuks võib euribori tase langeda kuskil kolme protsendi lähedale või isegi alla selle," lausus Leppänen.

Seega kõik sõltub Euroopa Keskpanga otsustest. Keskpank on keerulises olukorras. Kõrged intressid on valusad ettevõtetele ja peredele, kelle kulud kasvavad. Selle tulemusena väheneb aga tarbimine ja see omakorda viib alla inflatsiooni, mis ongi sellise poliitika mõte. Samal ajal on euroala majandusolukord vilets ja keskpank tahaks vältida majanduskriisi.

Neljapäeval Frankfurtis kogunenud keskpanga nõukogu jättis intressid samaks, aga enamik analüütikuid usub, et intressikärbe tuleb aprillis.

"Praegune prognoos on selline, et intressimäärasid hakatakse aprillis langetama ja viiakse praeguselt neljalt protsendilt aasta lõpuks 2,5-ni," ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Minu hinnangul võiks Euroopa Keskpank hakata intresse langetama selle aasta juunikuus. Turuosalised ootavad intressimäärade langetamist küll varem, aga minu hinnangul püsib inflatsioon jätkuvalt liiga kõrgel tasemel Euroopa Keskpanga jaoks ja pigem hakatakse neid intressimäärasid langetama hiljem kui varem," lausus Liivamägi.