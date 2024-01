Kaubanduskoda soovib isikliku auto töösõitude hüvitise määra tõusu

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise piirmäära tõstmine 30 sendilt 45 sendini kilomeetri kohta ning maksimaalselt praeguselt 335 eurolt 500 euroni kuus on kaubandus-tööstuskoja kauaoodatud samm, sest juba 2022. aastal tehti rahandusministeeriumile sarnane ettepanek.

Rahandusministeerium pidas oma toonases vastuses vajalikuks läbi viia veel täiendavaid analüüse.

Koda tõi välja, et hüvitise piirmäära pole tõstetud peaaegu kümme aastat, samas on toimunud vahepeal kiire inflatsioon. Koja esindajad märgivad ka, et auto kasutamisega kaasnevad kulud (kütusehinnad, hoolduskulud) on kasvanud olulisel määral ning see ei võimalda hüvitada kulusid varasemas määras.

Statistikaameti andmetel oli tarbijahinnaindeks 2023. aasta

detsembris 62,6 protsenti kõrgem kui 2011. aastal.

Lisaks aitab piirmäära tõstmine kaubanduskoja hinnangul vähendada Eestis kasutusel olevate sõiduautode arvu või vähemalt pidurdab nende kasvu.

Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts leiab, et kui isikliku autoga on võimalik katta rohkem tööalaseid sõite, kaob vajadus eraldi tööauto järele.

Palts lisas, et kehtiv regulatsioon ei soosi isikliku sõiduauto kasutamist töösõitudeks, pigem soosib kahe sõiduauto kasutamist.

Kaubanduskoja hinnangul ei kaasne hüvitise maksuvaba piirmäära tõstmisega kõrget väärkasutamise riski, sest endiselt jääb kehtima põhimõte, et maksuvabastuse saamiseks tuleb pidada töösõitude kohta arvestust ehk sõidupäevikut.

Lisaks juhib kaubanduskoda tähelepanu sellele, et hüvitise piirmäär on tööandjate jaoks võimalus, mitte kohustus.

Rahandusministeerium veel seisukohta isikliku auto töösõitude hüvitise piirmäära tõstmise osas kujundanud ei ole.