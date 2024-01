ERR Ukrainas: sõjaväelased võitlevad abi saamiseks vabatahtlike tähelepanu eest

Väga paljud Ukraina sõjaväelased sõltuvad vabatahtlike abist ning selle saamiseks on vaja kõigepealt oma brigaadile tähelepanu tõmmata. "Aktuaalne kaamera" uuris kohapeal, kuidas see käib.

Kui rindejoone äärsetel aladel on telekanalite võttegruppide kohtamine tavapärane. Seekord jäi "Aktuaalse kaamera" kaamera ette keset põldu tõeline autosõu, mida sõjaväelased ise väga professionaalselt filmisid.

"See video, mida me siin praegu filmime, on mõeldud abi korjamiseks meie brigaadile. Varsti on kevad käes ja brigaadil on vaja rohkem tehnikat, et saaksime oma riiki kaitsta. Meil on vaja ATV-sid, bagisid ja droone. Me astusime brigaadi ridadesse vabatahtlikult, varem omasime kinostuudiot. Leidsime, et meie kogemused võiksid tulla siin kasuks. Inimesed tahavad teada ja näha, keda nad abistavad. Ma arvan, et meie brigaadi tegemised on kajastamist väärt," selgitas Ukraina sõjaväelane "Heatahtlik".

Praegu hoiab 93. brigaad Holodnõi Jar Vene vägesid tagasi Bahmuti all. Sarnaselt Avdijivkale ja Kupjanskile on see üks kuumematest kohtadest idarindel. On näha, et videovõtted on sõdurite jaoks pigem puhkus kui töö.

"Sellised transpordivahendid nagu ATV-d, bagid ja autod on rindel kuluv materjal. See pole siin lihtsalt jalutuskäik pargis. Siin lendavad kamikadze-droonid, kukuvad miinid. Ühest miinist piisab, et viia auto rivist välja," ütles Ukraina sõjaväelane "Pesukaru".

"Näiteks see ATV siin tuli just täna remondist. Sellistes tingimustes vajab ta nädala, maksimum kahe pärast jälle remonti," ütles Ukraina sõjaväelane "Farmatseut".

Võtteplatsilt lähevad sõdurid otse tööle – hävitama Vene tanke ja muud tehnikat. Vaenlaseni on sealt ainult mõni kilomeeter.

Peaaegu kõik Ukraina brigaadid sõltuvad vabatahtlike abist.

"Tänu Eesti vabatahtlike organisatsioonile Ukraina Nimel saime näiteks selle auto, Nissan Pathfinder. Saime selle poole aasta eest. See sai kamikadze-drooniga pihta, aga me remontisime selle ära ja on jälle teenistuses," rääkis Ukraina sõjaväelane "Rebane".

Milline olukord valitseb praegu Bahmuti all?

"Olukord on juba viimased neli kuud muutumata püsinud. Vaenlane ründab pidevalt meie positsioone jalaväega ja vahepeal ka tehnika toetusel. Siiani pole nad suutnud rindejoonest läbi murda," ütles "Rebane".