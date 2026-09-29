Sõja 1679. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 29. septembril kell 17.22:

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Brovdi: Ukraina drooniväed hävitavad ühe Vene pataljoni päevas;

- Ukraina õhurünnak tabas Venemaa Brjanski oblastis raudteesilda;

- Ukraina üksused võtsid korraga vangi 250 Vene sõdurit;

- Kreml seostab Venemaal tegutsevate lääne ettevõtete varade ülevõtmise nende koduriikide toetusega Ukrainale;

- Rutte: Vene hübriidkampaania ei suuda õõnestada NATO toetust Ukrainale;

- Zelenski sõnul on reaktiivdroonide tõrjemäär 57 protsenti;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1440 sõdurit;

Drapatõi tahab jätta kindralstaapi ainult lahingukogemusega ohvitserid

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Mõhhailo Drapatõi alustas kindralstaabi ohvitseride ja kindralite personalikontrolli, mille kohaselt peavad nüüdsest struktuurüksuste juhid esitama teavet sõjaväelaste kohta, kellel pole alates 2022. aastast olnud praktilist kogemust lahingülesannete täitmisel, vahendas portaal Unian teisipäeval riigi meediat.

Päevaleht Ukrainska Pravda kirjutas sellest viitega kindralstaabi ohvitserile, kelle sõnul kutsus Drapatõi esmaspäeval kokku kõigi peastaabi struktuurüksuste juhid ja selgitas, mida ta neilt ootab.

"Kui nõuame vägedelt muutumist, siis tuleb alustada endast," rääkis lehe vestluspartner ülemjuhataja peamisest sõnumist.

Üks esimesi samme peaks tema sõnul olema isikkoosseisu läbivaatamine.

Reedeks, 2. oktoobriks peavad struktuurüksuste juhid esitama teabe peastaabi ohvitseride ja kindralite kohta, kellel alates 2022. aastast pole olnud praktilist kogemust lahingülesannete täitmisel pataljoni, brigaadi, korpuse või väeosade koosseisus.

Allikas märkis veel, et lahingukogemus ei ole ainus professionaalsuse kriteerium. Samal ajal ei tohi strateegiline staap sõja ajal tema sõnul kaotada sidet sellega, mis toimub väeosades.

"Peastaap peab teenima väeüksuseid ja pakkuma neile lahendusi, mis aitavad tõhusamalt sõdida," märkis ohvitser.

Samas ei tähenda personalimuudatused automaatselt kõigi lahingukogemuseta ohvitseride vallandamist. Osa neist sõjaväelastest kavatsetakse suunata üksustesse ning nende asemele peastaabis võidakse valida ohvitsere, kellel on värske lahingukogemus.

Samuti peavad ohvitserid, kellel on õigus teenistusest vabastamisele ja pensionile, otsustama oma tuleviku üle enne 2. oktoobrit.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas Kiievit ööl vastu teisipäeva taas ballistiliste rakettidega, tabades elurajoone ja koolihoonet.

Öösel kukkus Kiievis mitmes kohas alla raketirususid, mis põhjustasid Petšerski ja Solomjanski rajoonis tulekahjus, teatas Kiievi sõjaväeadministratsioon.

Petšerski rajoonis süttis mitteeluhoone. Solomjanski rajoonis langesid raketijäänused elumaja sisehoovi. Samuti registreeriti tabamus ühe taristuobjekti administratiivhoones. Lisaks sai tabamuse ühe õppeasutuse hooneosa, kus puhkes tulekahju.

Enne rünnakut andsid Ukraina õhujõud hoiatuse ballistiliste rakettide eest, mille järel kostsid pealinnas plahvatused.

Ööl vastu esmaspäeva tabas Vene droon Kiievi kesklinnas asuvat Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoonet, milles viimastel andmetel hukkus kaks inimest. Hukkunute seas oli Ukraina endise riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Volodõmõr Horbulini abi.

Samal päeval ründasid venelased ka meditsiinikeskust Dobrobut, kus sai inimesi vigastada. Kliinik peatas ajutiselt oma tegevuse.

Brovdi: Ukraina drooniväed hävitavad ühe Vene pataljoni päevas

Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitavad rindel iga päev ligikaudu ühe Venemaa pataljoni jagu sõdureid, ütles kõnealuste vägede ülem Robert "Madjar" Brovdi .

Pataljonis on tavaliselt 300-800 sõdurit.

"Tänase seisuga hävitavad minu väerühmituse võitlejad iga päev ühe vaenlase pataljoni. Iga jumala päev," ütles Brovdi esmaspäeval intervjuus ajalehele The Telegraph.

Samas märkis sõjaväelane, et Vene vägede arvu edasine suurenemine rindel tähendaks Ukraina sõduritele rohkem tööd ja vaenlasele suuremaid kaotusi.

"Oleme neid valmis vastu võtma. Rõhutan siiski veelkord, et see ei saa meile olema kerge ülesanne," lisas Brovdi.

Tema sõnul on Ukraina teadlik eelseisvate lahinguoperatsioonide raskustest ning jätkab ettevalmistusi suurenenud vaenlase väekoondise tõrjumiseks.

Brovdi teatas enne seda, et Venemaa varjatud mobilisatsioon juba käib ning alates oktoobrist on rindel oodata Venemaa elavjõu märkimisväärset suurenemist, mis ulatub 2026. aasta lõpuks umbes 300 000 sõjaväelaseni.

Ukraina õhurünnak tabas Venemaa Brjanski oblastis raudteesilda

Venemaa Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudteesillast, teatas teisipäeva varahommikul ukrainlaste uudisteagentuur Ukrinform.

See vahendas Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelse teenistuse teadet, mis viitas oblasti kuberneri kohusetäitja Jegor Kovaltšuki avaldusele.

Kovaltšuki sõnul toimus rünnak Djatkovo–Ljudinovo raudteelõigul. Kümme vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli.

Kovaltšuki avaldusest selgus, et see oli üks kolmest raudteeintsidendist, millest Brjanski oblastis viimase ööpäeva jooksul droonirünnakute tagajärjel teatati.

Ukraina üksused võtsid korraga vangi 250 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude 3. armeekorpus lõpetas Donetski oblastis operatsiooni Vivaldi kolmanda etapi, mille käigus vabastati veel viis asulat ning võeti vangi 250 Vene sõdurit.

Pealetungi käigus vabastasid Ukraina sõjaväelased Nove, Redkodubi ja Katerynivka ning taastasid kontrolli Karpivka ja Novomõhailivka üle. Vastase kaotused ulatusid umbes 2000 inimeseni ning üle 250 okupandi andis end vangi, teatas 3. armeekorpuse ülem brigaadikindral Andri Biletski.

For the enemy this is a collapse of its offensive plans on the Lyman axis



We converted BTR-60s into kamikaze robotic systems, packed them with explosives, and it was those that smashed the enemy's most complex fortifications. https://t.co/ZclhQPTY9E pic.twitter.com/oQ0uOK1OAD — Slava (@Heroiam_Slava) September 28, 2026

Operatsiooni Vivaldi kolmanda etapi jooksul õnnestus Ukrainal tagasi saada 51 ruutkilomeetrit oma territooriumist. Pealetungi algusest saadik kokku on vabastatud 176 ruutkilomeetrit.

Selle etapi peamine eesmärk oli vabastada Nove asula, mis oli Vene vägede jaoks platsdarmil asuv oluline tugipunkt.

Biletski sõnul ootas Vene väejuhatus pealööki hoopis mujalt: "Vastane oli veendunud, et peamine löögisuund on Šandriholove – Zelenõ Dolõna. See sundis teda oma reserve mõttetult just selles suunas vasturünnakutes kulutama. Venelased magasid maha tegeliku löögi, mis keskendus Nove vabastamisele."

Venemaa kaitseliinidest läbimurdmiseks kasutati Nõukogude päritolu soomustransportööre BTR-60, mis muudeti robotiseeritud kamikadze-süsteemideks. Nende abil õhiti vastase kõige tugevamad kindlustused.

Vene sõjaväelased andsid end vangi tervete üksustena, sealhulgas koos ohvitseride, pilootide ja suurtükiväelastega.

Operatsiooni Vivaldi kolmandas etapis osalesid 3. ründebrigaadi võitlejad. Ukraina kangelase, kolonel Jevhen Pikuse nime kandev 3. piirivalvesalk taastas täieliku kontrolli Redkodubi üle ja korraldas kiiresti kaitse uutel positsioonidel. Rünnakutegevuses osales aktiivselt ka 10. mobiilne piirivalvesalk DOZOR.

Kreml seostab Venemaal tegutsevate lääne ettevõtete varade ülevõtmise nende koduriikide toetusega Ukrainale

Kreml teatas teisipäeval, et välisettevõtete Venemaa üksuste ajutise halduse alla andmine ei tähenda omandiõiguse muutumist ning on osaliselt vastus nende koduriikide antavale toetusele Ukrainale, mis tõrjub Venemaa rünnakuid.

Septembris on Venemaa võtnud oma ajutise halduse alla Šveitsi toiduhiiu Nestlé, Saksamaa hulgimüüja Metro AG ja Prantsusmaa jaemüüja Auchani Venemaa varad.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et need meetmed on tagasipööratavad, kuid Moskva ei näe praegu nende tühistamiseks alust.

"Arvestades nende ebasõbralike riikide üha suuremat osalemist otseses sõjategevuses meie riigi vastu, tehakse selliseid otsuseid," ütles ta.

Rutte: Vene hübriidkampaania ei suuda õõnestada NATO toetust Ukrainale

Venemaa sabotaaži- ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õõnestada toetust Ukrainale, ütles teisipäeval NATO peasekretär Mark Rutte.

"Venemaa jätkab oma hoolimatut vaenulike tegude kampaaniat NATO liitlaste vastu. Nad püüavad nõrgestada meie otsusekindlust ja peatada meie toetust Ukrainale. Kuid Venemaa ebaõnnestub. Nad ebaõnnestuvad lahinguväljal Ukrainas ja nad ebaõnnestuvad meie ühtsuse ning Ukraina-toetuse õõnestamisel," ütles Rutte Brüsselis ajakirjanikele.

Teisipäeval teatas Eesti, et Venemaa korraldas Eesti kaitseettevõtte Milrem Robotics vastu augustis toimunud süütamisrünnaku.

Zelenski sõnul on reaktiivdroonide tõrjemäär 57 protsenti

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina väed kasutavad reaktiivdroonide vastu juba püüdurvahendeid, kuid nende allatulistamise määr on praegu vaid 57 protsenti.

"Droonide üldine allatulistamise määr on tänase seisuga 70 protsenti. See hõlmab nii tavalisi ja ka reaktiivmootoriga Shahede. Kuid reaktiiv-Shahedide puhul on see näitaja paraku palju madalam, kui oleks vaja ehk esialgu 57 protsenti. Uusi püüdurvahendeid katsetatakse aktiivselt," rääkis Zelenski.

Riigipea sõnul kasutavad osad lahinguüksused neid juba praegu, kuid piisava tõhususe ja mastaabi saavutamiseks vajavad teatud detailid veel täiustamist.

"Survestame arendajaid kiiremini tegutsema. Igal nädalal peab tõrjeliinidel olema allatulistamiste osas rohkem konkreetseid tulemusi," ütles president.

Ukrinformi andmetel ütles president Zelenskõi varem, et kaks Ukraina ettevõtet viisid edukalt läbi püüdurite lahingukatsetused, mille käigus hävitati Venemaa kaks kiiret Shahed-drooni.

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi andis esmaspäeval usutluste Suurbritannia päevalehele The Telegraph, milles rääkis, et reaktiivajamiga Shahed-droonid, millega Venemaa terroriseerib Ukraina linnu, on uus aken, mille Ukraina sulgeb tänu kiiresti välja töötatud tõkestusvahenditele.

"Paralleelselt sõjaga käib tehnoloogiasõda, ja selles tehnoloogiasõjas esinevad avatud akende tsüklid, mil üks pool saab juurdepääsu mingile uuele tehnoloogiale, kuid teine pool võtab selle lühikese aja jooksul vastu vastumeetmed. Need aknad avanevad kummalegi poolele uute võimaluste avastamise käigus ning neil on vastav tsüklilisus, vastavad tsüklid. Selle sõja jooksul on mõlemale poolele korduvalt avanenud ühed või teised konkurentsivõimalused. Kuid teine pool on mõne nädala kuni mõne kuu jooksul leidnud vastumeetmed," ütles sõjaväelane.

Droonijõudude ülema sõnul on reaktiiv-Shahed tsükli aken, mida Ukraina pool pole veel sulgenud.

"Kuid jutt ei käi enam arendustööst, vaid esimeste vahendite kasutuselevõtust, mille Ukraina insenerid töötasid välja väga operatiivselt tihedas koostöös rindel tegutsevate sõjaväelastega, esimestest rakettide käivitamistest Shahedide vastu ja edukatest allatulistamistest. Seega on küsimus selles, kui palju aega kulub selle ülesande lahendamiseks," ütles komandör.

Brovdi sõnul innustab lõppkokkuvõttes iga uus väljakutse insenere kiiresti suunda muutma ning otsima viise ja vahendeid, millega probleem ületada.

"Üks Ukraina tehnoloogilise läbimurde peamisi rõhuasetusi droonide valdkonnas on inseneride vahetu lähedus rindejoonele. Seal, kus kontakt inseneri ja piloodi vahel toimub ilma ajakulu, vahemaa ja otsuste tegemise kiiruse kaotuseta," selgitas sõjaväelane.

Lisaks väitis droonijõudude ülem, et tehisintellekti kontrollimatu areng muudab selle digitaalseks panoptikumiks. See suundumus nihutab ohtlikult nn Overtoni akent (lubatava vahemikku), mille tõttu inimkond kaotab kontrolli relvade üle.

"Droon on kolmanda aastatuhande katk. Ma ei dramatiseeri sugugi, kui sellest räägin. Just sel hetkel on tehisintellekt, mis tungis väga kiiresti meie ellu, muutunud meie jaoks tegelikult märkamatult digitaalseks panoptikumiks – konkreetseks digitaalseks panoptikumiks, mis kontrollib praktiliselt iga kaasaegse inimese elutegevuse elementi. Ma ei ütle, et Pandora laegas on juba avatud. Ma ütlen konkreetsemalt, et seoses selle tehisintellektiga on Overtoni aken praegu veidi avatud," leidis sõjaväelaane.

Brovdi sõnul suunab tehisintellekt sel hetkel, mil ta neelab endasse inimkonna parimaid teadmisi, oma jõupingutused ka sellele, et me väga kiiresti harjuksime: tuleviku vastuvõtmatusest selle normaliseerumiseni.

"See tähendab, et vaid ühe aasta jooksul toimub selline muutus, mis muudab meie jaoks normiks selle, mis eelmisel aastal tundus võimatu ja fantastiline. See on väga ohtlik nähtus. Kui me seostame selle nähtuse droonide ja robotiseeritud süsteemide ning komplekside arenguga, saab inimkond enda kätte relva, mida on peaaegu võimatu kontrollida," sõnas sõjaväelane.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1440 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 532 500 (+1440);

- tankid 12 388 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 463 (+13;

- suurtükisüsteemid 50 498 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2169 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1681 (+2);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2780 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 538 702 (+1474);

- tiibraketid 5118 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 155 031 (+296);

- eritehnika 4765 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.