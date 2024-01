FT: Charles Michel ei osale Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel teatas jaanuari alguses, et osaleb juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel, kuid ajaleht Financial Times teatas reede õhtul, et Michel otsustas loobuda plaanist kandideerida Euroopa Parlamenti.

Financial Times kirjutab, et Michel jätkab oma senist tööd novembri lõpuni, mil asutatakse uus volinike kolleegium. See tähendab, et EL-i juhid ei pea talle kiiresti järglast leidma. See oleks olnud esimene kord, kui ametis olev nõukogu eesistuja kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel.

Micheli meelemuutus sündis kuus päeva enne EL-i ülitähtsat tippkohtumist, kus hakatakse arutama EL-i edasist abi Ukrainale.

Ungari oli varem vastu kavale eraldada Kiievile EL-i eelarvest 50 miljardit eurot. Seetõttu otsustasid EL-i juhid korraldada selle teema arutamiseks erakorralise ülemkogu.