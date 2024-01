Vahendajad: järelturu korterite hinnad püsivad stabiilsed

Suuremate Eesti linnade magalapiirkondade korterite hinnad on veidi kõikunud, kuid viimased kolm kvartalit on olnud stabiilsed. Sellest hoolimata on ekspertide sõnul kinnisvaraturul üksjagu ebakindlust.

"Tallinna järelturu korterite hinnad on pisut kõrgemad, kui 2022. aasta neljanda ja eelmise aasta esimeses kvartalis. Toona elasime energiakriisi vaimus, paanikat ja segadust oli palju ning hinnad läksid allapoole. Praegu püsivad hinnad stabiilsena," ütles kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

"Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe järelturu korterite keskmine hind on võrreldes eelmise aastaga kallinenud," sõnas kinnisvarafirma LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Saksing lisas, et ära ei tohi unustada aastast inflatsiooni, mis on olnud märkimisväärne. Ta võrdles käesolevat jaanuari mullusega. Sel kuul on keskmine ruutmeetrihind olnud Lasnamäel 2261 eurot, mullu oli alla 2200 euro ehk umbes 5 protsenti väiksem. Kui eelmisel aastal tehti jaanuaris Lasnamäel 84 tehingut, siis Saksing ennustas, et sel kuul ületab tehingute arv 100 piiri ehk 15 protsendi võrra rohkem on tehinguid tehtud.

"Mis puudutab järelturgu ja Tallinna linna, siis nii tehinguaktiivus kui ka hindade pool on numbrites parem kui samal perioodil eelmisel aasta," ütles Saksing.

Saksingu sõnul maksab praegu keskmine 50-ruutmeetrine korter Lasnamäel umbes 100 000 eurot.

"Kui tahta keskmist tuua, siis isegi sama maja, sama trepikoja, sama korruse korter tihtipeale ei ole sama korter. Viimistlusastmelt, sisustuselt - kõik see ikka teatud määral erineb," ütles Saksing.

Tartus olid mullu järelturu korterid odavamad, rääkis kinnisvarafirma Arco Vara Tartu elamispindade osakonna juht Siim Peets.

Aasta lõpu poole oli hind jälle stabiilsem, kuid huvi järelturu korterite vastu oli väiksem.

"Proovitakse rohkem küsida ka hinnast soodustusi, kuna kliente pole nii palju turul, siis on rohkem ostja käes seda võimu," ütles Peets.

Peets ütles, et Tartus on kõige populaarsemad kahetoalised korterid. Üks kahetoaline korter Annelinna vanemas paneelmajas maksab tema sõnul 80 000 kuni 90 000 eurot. Peets usub, et lähitulevikus on järelturu korterite hinnad stabiilsed.

"Ei näe, et siin lähiajal tuleks mingisugune tõus. Sellist suurt langust ka ei näe. Pigem on selline stabiilsem periood hetkel, just hindade mõttes," ütles Peets.