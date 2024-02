Ekspertide hinnangul jätkub tänavu kinnisvaraturul vaikelu

Müüdud korterite keskmine ruutmeetri hind oli jaanuaris tunduvalt madalam kui detsembris, mille üheks põhjuseks on aktiivne aasta lõpp, kui maksutõusu ootuses müüdi palju uusi kortereid. Eksperdid usuvad, et alanud aastal jätkub kinnisvaraturul vaikelu.

Maa-ameti andmetel tõusis jaanuaris korteri keskmine ruutmeetri hind Tallinnas võrreldes eelmise aasta jaanuariga ligi neli protsenti, võrreldes detsembriga aga langes ligi 14 protsenti. Väljaspool Tallinna oli aastane langus 6,8 ja detsembriga võrreldes 18 protsenti.

"Detsembris tehti oluliselt rohkem uute korterite tehinguid, jaanuaris uute korterite tehinguid ei jagunud enam. See käib igal aastal nii, et detsembris annavad arendajad uusi kortereid üle. Jaanuaris tehti tehinguid järelturu korteritega, mis on odavamad," selgitas kinnisvaraekspert Tõnu Toompark.

"Üks on alati see, et lõpetame aastalõpuga asja ära, sõlmime tehingud ära, aga teine oli see, et eeldatav maksutõus võis mõjutada selle ärategemist. Kuna osades lepingutes on sees, et lisandub käibemaks, siis sai detsembris veel odavamalt," rääkis kinnisvaraekspert Risto Vähi.

"Aasta lõpus oli aktiivne tehingute vormistamine ja ka Merko vormistas detsembris päris palju uute korterite asjaõiguslepinguid. /.../ Ma arvan, et sel käibemaksu tõusul oma mõju kindlasti oli," ütles Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe.

Alanud aastaks oodatakse turul vaikelu jätkumist, kuni üldine majandusseis jalad kindlamalt alla saab. Suuremaid hinnaliikumisi pigem ei tule.

"Surve hindadele jätkub, aga pannes positiivseid-negatiivseid tegureid kõrvale, siis käeolevalt aastalt ootaksin kuni viieprotsendilist mõõdukat tõusu, sama nagu 2023. aasta jooksul," ütles Toompark.

"Ma arvan, et me näeme sel aastal kindlasti veel ka langusi. Võiks ju 10 protsenti ära tulla. Eks see sõltub, kui palju on uusi kortereid turul. Neid on ehitatud järjest vähem, nende osakaal kogu aeg väheneb turul," rääkis Vähi.

Uusi kortereid ehitatakse, kuid neid juba ette maha müüa pigem ei õnnestu.

"See kipub täna olema ikka hea õnne peale. Täna on kinnisvaraturul korterite ostjatel ainulaadne võimalus, et on väga palju valmis kortereid, kus klient saab oma silmaga vaadata ja tööde kvaliteeti," rääkis Mäe.

Uute korterite hinnalangust Mäe sõnul siiski oodata pole, sest sisendhinnad on ehituses pigem tõusnud.