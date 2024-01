Ossinovski endine firma vedas Venemaalt välja suures mahus rauamaaki

Ettevõtja Oleg Ossinovski on vormistanud Ukraina sõja ajal oma Venemaa raudteeärid tõenäolise lähisugulase Veronika Ossinovskaja nimele, kes toimetas seejärel Venemaalt välja tohutus koguses sealse oligarhi Ališer Usmanovi ettevõtete rauda ja rauamaaki, kirjutab Eesti Ekspress.

Pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas on Venemaalt kõige rohkem kaupu välja vedanud Eesti ettevõte vähetuntud logistikafirma Vero Logistics OÜ, märgib ajaleht pikemas uurimuses. Ettevõte on üle idapiiri toimetanud 777 miljoni euro väärtuses rauda ja rauamaaki, millest lõviosa on toodud Euroopa Liitu. Eesti Ekspressi andmetel toimusid sellised veod vähemalt 2023. aasta juulini.

2022. aasta majandusaasta aruandes selgitas Vero Logistics, et raud liigub transiidina läbi Eesti ja Läti. Vero Logisticsi asutas Oleg Ossinovski, selle märgiks kandis ettevõte kuni 2022. aasta märtsi lõpuni nime Skinest Wood.

2022. aasta aprillis läks Oleg Ossinovski ettevõte üle naisele nimega Veronika Ossinovskaja, kes on Venemaa kodanik, pärit Omskist – kus lapsepõlve veetis ka Oleg – ning kannab Olegiga sama isanime.

Ossinovski keeldus Ekspressiga Vero Logisticsi teemal telefonis suhtlemast ja ei vastanud küsimusele, kas tegu võiks olla näiteks tema õega.

Ossinovskaja on vormistatud ka Ossinovski Venemaa tütarfirmade uueks omanikuks.

Vero Logisticsi juhataja on Indrek Paal, kes juhib ka Veronika Ossinovskaja Läti valdusfirmat Vero Trade, mille alla Skinesti endised Venemaa ärid nüüd kuuluvadki.

Paal rääkis Ekspressile, et suhtleb ettevõtte omaniku Ossinovskajaga praktiliselt iga päev, Oleg Ossinovskiga ta aga ettevõttega seotud küsimusi ei aruta. Paal ei soovinud anda hinnangut, kas äritegevus Venemaaga on eetiline või mitte.