Kallase sõnul peaks ajakirjandus Ossinovski idavedude teemal nõudlikum olema

Saatejuht Arp Müller küsis Kallaselt Oleg Ossinovski ärisidemete kohta.

"Mõne nädala eest võisime Eesti Ekspressist lugeda, et suurärimees Oleg Ossinovski on vormistanud Ukraina sõja ajal oma Venemaa raudteeäri lähisugulase Veronika Ossinovskaja nimele, kes on toimetanud seejärel Venemaalt välja tohutus koguses oligarh Ališer Usmanovi rauamaaki. ERR küsis seepeale, et kas viimastel aastatel Oleg Ossinovskilt annetusi saanud Eesti 200

ja sotsid näevad nende faktide valguses annetustes probleeme. Mõlema erakonna kontorites probleeme ei nähtud. Sotsiaalmeedias küsitakse aga kriitiliselt, et vaadake kui pikalt Kaja Kallast tümitati seostades teda idavedudega ja miks Ossinovski idavedude teema nii kiiresti on unustatud," rääkis Müller.

Müller küsis, kas ajakirjandus ja korrakaitseorganid peaksid olema nõudlikumad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtpoliitiku Jevgeni Ossinovski suhtes tema isa

ja tädi ärisidemete pärast Venemaal, arvestades, et tema isa rahastab Eesti, erakondasid.

"Küsimus on ju tõesti ajakirjanikele. Et miks on nii, et seda juhtumit kuidagi käsitletakse hellade valgete kinnastega versus see, mis puudutas mind. Seda tööd peate ikka ise tegema. Jah, minu meelest on otseselt raha kasutatud ja erakonda toetatud. Minu meelest on see palju tõsisem asi, aga see on ajakirjanduse töö," kommenteeris Kallas.

Mirko Ojakivi küsis, mida teeks Kallas Reformierakonna esimehena, kui peaks selguma, et Oleg Ossinovski on eelmisel aastal ka Reformierakonda toetanud.

"Ma küsisin, kas meil on. Me ei ole saanud temast toetusi. Nii et ma ei pea selle probleemiga tegelema," vastas Kallas.

Kallas märkis, et see teema tekitab temas küsimusi. "Üks pool on muidugi sanktsioonid, mis on kriminaalkorras karistatavad. Teine asi on see, mis on moraalselt õige. /.../ Seda ma olen öelnud kogu aeg, et moraalselt seni kuni see sõda käib, ei ole selline tegevusviis õige. Oma moraalseid hinnanguid ma olen andnud ja jään selle juurde. Aga jah, seda peate küsima sotsidelt ja Eesti 200-lt,

kes neid annetusi on saanud," lausus Kallas.

Ossinovski vormistas Ukraina sõja ajal oma Venemaa raudteeärid tõenäolise lähisugulase Veronika Ossinovskaja nimele, kes toimetas seejärel Venemaalt välja suures koguses oligarh Ališer Usmanovi ettevõtete rauda ja rauamaaki, kirjutas Eesti Ekspress 30. jaanuaril ilmunud artiklis.

Oleg Ossinovski on olnud aastaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna suurtoetaja. 2023. aastal annetas ta erakonnale 50 000 eurot.

Aastate jooksul on Ossinovski ka erakonda Eesti 200 korduvalt toetanud.

2023. aastal annetas Ossinovski Eesti 200-le 35 000 eurot. 2022. aastal tegi ta Eesti 200-le 10 000 euro suuruse annetuse. Aastatel 2021 ja 2022. annetas Ossinovski mõlemal aastal Eesti 200-le 5000 eurot.