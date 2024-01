Ossinovskilt annetusi saanud erakonnad ei rutta seisukohta võtma

ERR-i küsimusele, kas erakond tagastab annetuse, vastas sotsiaaldemokraatide peasekretär Reili Rand: "Oleg [Ossinovski] on vaieldamatult väga laialdase ärilise tegevusega. Tõsi ta on, et ta on teiste erakondade hulgas meid erinevatel aastatel toetanud. Eilsete uudiste valguses oleks lihtne vastus see, et erakonna vaates me saame kinnitada, et see on juriidiliselt korrektne – erakond on saanud eraisikult annetuse."

"Aga loomulikult moraali küsimus on siin üleval. Kindlasti ka selles osas vajaks meie juhatuse arutelu," lisas Rand.

"Hetkel ei torma ütlema, mis meie sammud olema peaks. Ma arvan, et [Eesti Ekspressi] ajaleheartiklile jätkuks oleks mõistlik seda teemat arutada," ütles Rand.

Erakonna Eesti 200 tegevjuhi Mihkel Veski sõnul pole nad jõudnud annetuse tagastamist arutada ja selle tõttu ta teemat ei kommenteeri.

Oleg Ossinovski on olnud aastaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna suurtoetaja. 2023. aastal annetas ta erakonnale 50 000 eurot.

Aastate jooksul on Ossinovski ka erakonda Eesti 200 korduvalt toetanud.

2023. aastal annetas Ossinovski Eesti 200-le 35 000 eurot. 2022. aastal tegi ta Eesti 200-le 10 000 euro suuruse annetuse. Aastatel 2021 ja 202. annetas Ossinovski mõlemal aastal Eesti 200-le 5000 eurot.

Ossinovski vormistas Ukraina sõja ajal oma Venemaa raudteeärid tõenäolise lähisugulase Veronika Ossinovskaja nimele, kes toimetas seejärel Venemaalt välja suures koguses oligarh Ališer Usmanovi ettevõtete rauda ja rauamaaki, kirjutas Eesti Ekspress esmaspäeval ilmunud artiklis.