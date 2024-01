Riisalo võtaks personaalriigi arendamiseks paarsada miljonit eurot laenu

Majandusminister Tiit Riisalo on töötanud välja majanduse elavdamise paketi, millest üks osa kätkeb ka personaalriigi üles ehitamist.

See, kui palju kava maksma läheb ehk kui suureks kujuneb majandusministeeriumi järgmise aasta riigieelarve lisataotlus, ei ole veel kaugeltki selge ning töö sellega käib. Personaalriigiga seotud arendused läheksid maksma aga suurusjärgus paarsada miljonit eurot.

Riisalo tutvustas personaalriigi temaatikat lühidalt teisipäeval ka riigieelarve strateegia aruteludel.

"Tegime eile esimese väga lühikese aruteluvooru, et avada, mis need mõtted on. Kas me sinna ka päriselt jõuame või ei jõua, sellega peab lähikuudel tööd tegema. See peab olema läbimõtestatud ja põhjendatud ja siis on võimalik seda ka koalitsioonipartneritega arutada ja vaadata, kuhu me jõuame," ütles Riisalo.

Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles teisipäeval, et kui rääkida riigieelarve puudujäägist, siis on Eesti 200 valmis võtma laenu, et investeerida infotehnoloogilistesse arendustesse.

Riisalo nõustus, et ka mitmesaja miljoni euro suurune personaalriigi lisataotlus oleks midagi, kus riigil oleks laenu võtmine põhjendatud. Ta lausus, et laenuga kaetavad investeeringud peaksid ühel või teisel moel toetama Eesti majandusarengut.

"Praegusel hetkel oleme jõudnud olukorda, et kui ühe kaupa kokku lugeda, siis on ettevõtetele ligi 400 aruandevormi, andmevälju on kokku 60 000. Me töötame tõsiselt, et see andmemassiiv korda teha. Andmete kvaliteet on väga oluline. Ja siis selle peale ehitada rakendused, mis tõesti tagavad selle printsiibi, et kui ettevõte on andmeid esitanud, siis neid ei küsita rohkem avaliku sektori poolt ja need andmed satuvad kõikidesse raportitesse ja aruannetesse, mida see ettevõte peaks esitama," lausus Riisalo.

Minister ütles, et nii saab ettevõtja keskenduda oma põhitegevusele ehk ettevõtte arendamisele.

"See nõuab investeeringuid ka riistvara poolt, et näiteks see pilveteenus, mida me kasutame, oleks turvaline ja toimiks. Aga samas ka selleks, et arendada AI-valdkonnast tulenevaid võimalusi ja integreerida see personaalsesse riiki," ütles Riisalo.

Majandusministri sõnul tuleb personaalriigi plaanidest täpsemalt juttu 5. veebruaril, kui tutvustatakse personaalse riigi strateegiat. Valmimas on ka AI-andmemajanduse strateegia.