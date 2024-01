Coop Panga juht: märgid näitavad, et oleme majandusega august välja ronimas

Kuigi Eesti majandus kahanes ka eelmise aasta neljandas kvartalis kolm protsenti ning eestlased tarbisid mullu kaheksa protsenti vähem kui aasta varem, näitavad märgid, et põhjas on ära käidud ning majandus on august välja jõudmas, ütles "Aktuaalses kaameras" Coop Panga juht Margus Rink.

Miks Eesti on oleme majanduslanguse poolest Euroopa Liidu tipus?

Põhjus on geograafiline asukoht. Viimase kolme aasta jooksul on ära kukkunud kogu suur kaubavahetus idanaabriga. Teiseks, me elame siin Euroopa pimedamas ja külmemas nurgas, kus energiatarve on tohutu ja energiakandjate hinnad on tõusnud viimastel aastatel väga kõvasti.

Kolmandaks ka see, et Eesti inimene tahab oma töö eest saada järjest õiglasemat palka. Me ei konkureeri enam odava tööjõuga riikidega, kelle hinnad on veel madalad. See on viinud Eesti konkurentsivõime alla. Ja seetõttu on ka majanduslangus suurem kui teistes riikides.

Statistika kinnitab, et eestlased tarbivad vähem ja tuleviku suhtes on ebakindlus. Kas see mure kajastub kuidagi ka nendes andmetes, mis teile panka kokku jooksevad?

Kindlasti. Kõige lihtsam näide on, et kliendid esitavad vähem laenutaotlusi. Terve eelmine aasta oli laenutaotlusi neljandiku võrra vähem.

Teine huvitav trend, mida näeme äriklientide puhul, et nad ei julge uusi ärisid käivitada, sest neil pole toetuspinda – pole pikka aega olnud arusaama, kus suunas liiguvad intressid, mis saab maksumääradest, mis on palgakasvu numbrid. Seetõttu pole toetuspinda tekkinud ja ettevõtja hõljub nagu rabamätastel. Oleks vaja kindlust. Õnneks viimasel ajal see pinnas on hakanud saabuma – euribor on oma lae saavutanud ja Euroopa Keskpank on pigem indikeerimas, et selle aasta kevadsuvel hakkab (intress) pigem langema.

Teiseks on näha, et energiahinnad on stabiliseerunud, pole enam sellised nagu 2022 sügisel. Palgakasvud ei ole enam 10-protsendised, inflatsioon on taltunud. Ma arvan, et see selgelt loob pinnast selleks, et ettevõtja julgeb ette võtta uued äriplaanid, luua uued töökohad, tuleb majanduskasv, läbi selle laekub riigieelarvesse makse rohkem ja siis ei ole ka ehk vaja nii palju makse tõsta.

Te olete väga optimistlik. Palju on räägitud, et ettevõtetel on headest aegadest rahavarud ja oodatakse, et läheb paremaks. Kui sel aastal peaks tulema halbu uudiseid, kas teie oma riskihinnangutes olete mõelnud ka sellele, et töötus hakkab kiiremini kasvama?

Ma olen positiivsem, kui Eesti Pank oma majandusprognoosi tehes. Praegu on meil töötus ainult seitse protsenti. Oleme üle elanud kolm aastat nii, et inimesed on toime tulnud oma tagavaradest.

Näeme pangas, et meil ei teki laenuvõlglasi. Inimestel on tööd, nad suudavad oma laenumaksed tasuda. Nüüd, kui on näha esimesi märke sellest, et me ronime sellest august välja ja lõug on augu peal, siis sealt ei saa halvemaks minna.

Kindlasti ei juhtu see, et me hüppame ühe hooga august välja. Auku kukkumine oli pikaajaline protsess ja nüüd tuleb sealt tasapisi välja ronida. Majandus on tsükliline – me nägime ära languse, oleme põhjas olnud ja nüüd me märgid näitavad ikkagi, et nina võiks üles minna.