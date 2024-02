Läti seim karmistas liikluskaristusi

Seimi pressiteenistus teatas uudisteagentuurile LETA, et mopeedi, mootorratta, sõidu- ja veoautoga, mille täismass ei ületa ei ületa 7,5 tonni, kiiruse ületamise eest 61 kuni 70 kilomeetrit tunnis (km/h) karistatakse sõiduki juhti rahatrahviga 720-960 eurot (praegu 360-480 eurot) ja juhtimiskeeluga üheksaks kuuks (praegu kuus).

Kiiruse vastavat ületamist asulas on kavas trahvida 1040-1400 euroga (praegu 540-680 eurot) ja keelata sõiduki juhtimine üheksaks kuni 12 kuuks (praegu 12-kuuks).

Kui haagisega sõidu- või veoauto, mille täismass on üle 7,5 tonni, ületab väljaspool asulat lubatud sõidukiirust 61-70 km/h, võib juhilt sõiduki juhtimisõiguse ära võtta 12-18 kuuks (praegu 12 kuuks). Sama kiiruseületuse eest asulas võetakse juhilt sõiduki juhtimisõigus 12-24 kuuks (praegu 24 kuuks), kui lubatud kiirust ületatakse rohkem kui 70 km/h, kohaldatakse rahatrahvi 1400-2000 eurot ning võetakse juhtimisõigus 12-36 kuuks. See kehtib kõikide sõidukite puhul, massist olenemata.

Seadus täpsustab teatud pikaajaliste rikkumiste eest karistamise sagedust, kui rikkumised tuvastatakse tehniliste vahenditega sõidukit peatamata. Pikaajalise, korduvalt tehniliste vahenditega tuvastatud rikkumise korral (ettenähtud aja jooksul riiklikku tehnoülevaatust mitte läbinud või kindlustamata sõiduki kasutamine liikluses) karistatakse üks kord 24 tunni jooksul.

Kui rikkumine tuvastatakse tehnilise vahendiga ilma sõidukit peatamata, saadetakse sellekohane teave sõiduki omanikule koheselt elektroonilisel kujul. Sõiduki omanikule teabe edastamise korra määrab valitsus.

Sõiduki juhtimise eest, kui sõiduki juhtimise õigus on eelnevalt haldusvastutuse seaduse vastava sätte kohaselt peatatud, trahvitakse sõidukijuhti 280-700 euroga.

Trahvi möödasõitu sooritava sõiduki juhi segamise eest kiiruse suurendamise või sõiduki trajektoori muutmisega tõstetakse 40 eurolt 55 eurole.

Seadus ütleb ka, et parkimise eest kohtades, kus liikluseeskirja nõudeid rikkumata ei saa sõita, rahatrahvitakse sõidukijuhti 30 euroga.

Lisaks saab sõiduki sunniviisiliselt eriparklasse teisaldada ka siis, kui kiirteel rikutakse parkimiseeskirju: peatumis- või parkimisreegleid rikutakse ning juhti ei ole ja sõiduk on pargitud.

Seadus täpsustab ka elektritõuksi mõistet, mille kohaselt elektritõuks on kuni ühe kilovatise võimsusega elektrimootori või -mootoritega varustatud kaherattaline sõiduk, mille maksimaalne valmistajakiirus ei ületa 25 km/h, millel puuduvad pedaalid ja mis on mõeldud ühele inimesele, varustatud rooli või käetoega, mis on mehaaniliselt ühendatud jalgade tugipinnaga. Elektritõuksi võib varustada kuni 540 millimeetri kõrguse istmega.

Ühtlasi selgitatakse, et maanteeliikluses on lubatud kasutada registreeritud elektritõukse ja -jalgrattaid.

Seim peab muudatusettepanekuid arutama veel kolmandal, lõpplugemisel.