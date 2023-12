Maa-amet: kinnisvaratehingute arv püsib languses

Maa-ameti andmetel tehti tänavu novembris kinnisvaraturul 3288 ostu-müügitehingut, mida on kaheksa protsenti vähem kui eelmine aasta samal ajal ning ligi kolm protsenti vähem kui eelnenud kuul. Tehingute koguväärtus oli ligi 328 miljonit eurot.

Kortereid müüdi 1751, hoonestatud maadega tehti 528 tehingut ning hoonestamata maadega 818 tehingut, mida oli vastavalt neli, 13 ja 12 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Tallinnas tehti 687 korteritehingut, mida oli neli protsenti rohkem kui 2022. aasta novembris. Uusi kortereid müüdi pealinnas seitse protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid korterite järelmüük kasvas aasta võrdluses kaheksa protsenti.

Pärnus sõlmiti novembris 59 korteritehingut, mis on selle aasta Pärnu korteriturul keskmine tulemus. Tartus müüdi novembris 155 korterit, mida on 30 protsenti rohkem kui aasta eest samal ajal.

Novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 3105 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind jäänud sisuliselt samale tasemele. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis novembris keskmiselt 4141 eurot ja vanema korteri ruutmeeter 2774 eurot. Aastane hinnakasv on uute korterite puhul ligi kümme protsenti ning järelmüükide ruutmeetri hinnatase on 3,5 protsenti suurem kui mullu novembris.

Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2732 eurot, mis tähistab aastast kasvu kaheksa protsenti. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli novembris 2248 eurot ning aastases võrdluses on keskmine hind kasvanud ligi kolm protsenti.