Narva kavandab renoveeritud korterelamute näidiskvartalit

Kui tavaliselt lõpeb KredExi üleriigilise taotlusvooru raha mõne tunniga, siis idavirulastele mõeldud eriti soodsa renoveerimistoetuse voor kestab juba enam kui nädala.

Taotlusvoor avati 24. jaanuaril ja veebruari alguse seisuga oli 9, 4 miljonist eurost taotlustega kaetud vaid kolmandik. Kuigi hoonete tervikliku renoveerimise toetus on läbi aegade soodsaim - 70 protsenti tööde maksumusest.

Ida-Viru omavalitsuste liidu projektieksperdi Hardi Murula sõnul on madala aktiivsuse põhjused ammu teada. Hoonete terviklikku renoveerimist ei peeta taskukohaseks, lisaks madal kodanikuaktiivsus ja kesine asjaajamisoskus ning tagatipuks pole Ida-Viru linnade elanikel silmade ees toredat eeskuju.

"Ida-Virus ei ole üldse selliseid häid näiteid, kus oleks juba hooned korda tehtud, energiasääst saavutatud ja kui ikkagi tekib selline üks kvartal, kus kõik hooned on renoveeritud energiatõhusaks ja ilusaks ja ka nende hoonete vaheline avalik ruum on heakorrastatud, siis see kindlasti innustab ka teisi," sõnas Murula.

Üks taoline näidiskvartal võib tekkida Narva linna. Sel suvel saab hoonete terviklikuks renoveerimiseks taotleda raha õiglase ülemineku fondist, mis lubab katta tervelt 80 protsenti renoveerimise kuludest. Narva loodab korda teha viis Vanalinna korterelamut.

"Me läheme grupiviisilisele majade renoveerimisele, selleks peab olema vähemalt viis maja ja me oleme selleks välja valinud Viru tänava paaritud numbrid, Stockholmi platsist ülespoole, et me saame renoveeritud sisuliselt väikese kvartali. Need viis maja on praegu selles projektis sees ja loodame, et saab ka teostatud," sõnas Narva linnapea Jaan Toots.

Viru tänava korteriühistutele lubatakse abi ettevalmistustöödes.

"Meil on võimalus Euroopa investeerimispanga poolt rakendatava ELENA programmi raames toetada korteriühistut alates energiaauditist kuni ehitushanke läbiviimiseni ja ehituslepingu sõlmimiseni, et ühistu ei peaks mõtlema, kus ma saan kõigepealt auditi tehtud, kus ma saan projekteerimise, kes mulle hanke ette valmistab, kes taotluse kokku kirjutab, et kõiki neid asju me saame täna korteriühistutele pakkuda," ütles Murula.

Narva näidiskvartali projekti õnnestumiseks on aga eelkõige vaja korteriomanike nõusolekut. Viru tänava kortermajade tervikrenoveerimist arutatakse lähinädalatel ühistute üldkoosolekutel.