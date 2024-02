Ida-Virumaal on õiglase ülemineku fondi taotluste arv kümme korda kasvanud

Ida-Virumaa ettevõtted on hakanud õiglase ülemineku fondist aktiivsemalt raha taotlema – kui eelmise aasta oktoobris oli seis üsna nutune, siis pärast taotlejate ringi laiendamist ja tingimuste leevendamist on taotluste arv kümme korda kasvanud.

Õiglase ülemineku fondi ettevõtluse toetusmeetmes on 170 miljonit eurot. Ja kui suurettevõtete taotlustega muret ei olnud, siis väikeettevõtete taotlusi oli eelmise aasta oktoobri lõpu seisuga töös vaid neli. Praegu on taotlusi laual üle 40.

"Pärast leevendusmeetmete jõustumist on kõige rohkem lisandunud majutust. Aga on ka lisandunud minu suureks rõõmuks väga erinevatest valdkondadest: meditsiiniteenustest, trükitööstusest, pisikesest majutusest, toitlustusest, teenindusest, karavaniparkidest ja see mulle meeldib sellepärast, et mitmekesine majandus siin Ida-Virus on jätkusuutlik," selgitas valitsuse Ida-Virumaa esindaja Jaanus Purga.

Tema hinnangul jõutakse õiglase ülemineku fondi ettevõtluse meetme 170 miljonist eurost tähtajaks taotlustega katta 85 protsenti. Võib-olla ka rohkem, kuid täpsem ülevaade selgub jaanipäeva paiku. Praegu on ettevõtlusele suunatud vahenditest taotlustega katmata veel umbes 60 miljonit.

Ida-Viru turismisektori ettevõtted on taotlusi esitanud ligi 40 miljonile eurole. Turismikorraldajate hinnangul oleks uusi hotelle ja seiklusi maakonnale vaja.

"Me teeme tõsist tööd Soome turuga ja meil on ka häid märke, aga siin on puudu selline neljatärnihotell tegelikult. Hotellimajandusse kindlasti ja ka meelelahutus, kus meil siin seiklusi saab veel hulgaliselt juurde teha. Ja toitlustus tegelikult on ka täiesti veel kasvuvaldkond Ida-Virumaal," rääkis Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Omavalitsuste lõikes on kõige rohkem taotlusi õiglase ülemineku fondi vahenditele esitatud Narvast, siis Kohtla-Järvelt ja Jõhvist. Kõige vähem oli taotlusi Narva-Jõesuust ja Sillamäelt. Kuid pärast tingimuste leevendamist on ka need omavalitsused taotlejate sekka pääsenud.