X!

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

Eesti
Foto: Rene Kundla/ERR
Eesti

Üks 203 inimesest, kes saab presidendilt tänavu teenetemärgi, on aastaid Ida-Virumaa arengusse panustanud Hardi Murula. Mitmekülgne mees vastutab Ida-Virumaa omavalitsuste liidus projekti "Ida-Viru renoveerib" eest ning tema eestvedamisel endisesse põlevkivikarjääri rajatavat Aidu veeseikluskeskust tunnustas Eesti sõudeliit eelmisel aastal sajandi teo tiitliga.

Presidendilt teenetemärgi saajate nimekirjas oli teie nime ees kirjas "Ida-Virumaa arengu edendaja". Mis nende sõnade taga teie jaoks on?

Minu jaoks on Ida-Viru maakond väga-väga pikalt olnud selline koht, kus on väga palju arenguruumi ja jõudumööda olen ühes või teises asjas püüdnud abiks olla ja kaasa aidata nendele arengutele.

Kuhu areneb Ida-Virumaa?

Tahaks loota ikka, et areneb paremuse poole, aga praeguses seisus me võime öelda, et Ida-Viru maakonnas on nii otseses kui kaudses mõttes väga palju arenguruumi ja meil on, mida teha ja mida me peame tegema.

Mida peab tegema idavirulastena? Mida peaksid aitama teised teha Ida-Virumaal, et oleks areng?

Oh jah, kui seda nüüd oskaks öelda, siis võiks ju kohe ära teha ja oleks valmis. Mida teised on väljastpoolt teinekord öelnud, on see, et me ei peaks võib-olla nii palju virisema või hädaldama. Loomulikult ei ole meie maakonna seis praegu lihtne, kui võtame arvesse, kus me asume ja mis on meie taust.

Aga nagu üks minister kunagi ütles, et ega hädaldamine ei ole kedagi jõukaks teinud. Võib-olla peaksime rohkem leidma praeguses olukorras ikkagi võimalusi, kuidas Ida-Viru tugevusi ja eeliseid paremini ära kasutada ja nende suunas ühiselt liikuda.

Mis on teie jaoks Ida-Virumaa tugevused ja eelised?

Me oleme ikkagi suhteliselt palju avatud igasugustele uutele ideedele ja tegevustele. Väga harva, kui Ida-Virus öeldakse ühele või teisele asjale kohe kategooriliselt ei, et see ei sobi meile. Ja eks see muidugi tuleneb ka sellest olukorrast, mis meil on, et me peame võib-olla teinekord minema kaasa ka natuke hullemate ideedega või nii-öelda fantaasiatega, mis alguses tunduvad pisut ebarealistlikud, aga kui nende kallal töötada ja sihikindlalt tegutseda, siis on nad võimalik ikkagi ellu viia.

Üks ebarealistlik asi Ida-Virumaal on vist Aidu veekeskus, mille rajamisse paljud suhtusid skeptiliselt. Kui rahul olete sellega, et see on lõpuks nii kaugel, et tänavu tulevad siia ka rahvusvahelised võistlused?

Kindlasti tuleb mingil määral olla rahul, et vaatamata kõikidele raskustele, mis meil siin on olnud, oleme kuhugi jõudnud. Aga kahtlemata ei saa olla rahulolu selles mõttes, et kõik on valmis. Et oleme selle ära teinud ja nüüd jääme loorberitele puhkama. Tegelikult on siin ju vaja väga-väga-väga palju asju ära teha, et see koht oleks selline, millisena me teda plaanisime arendust alustades.

Täna on teenetemärkide jagamise päev. Kui oleks teie jagada, siis mille eest aumärkide andja Hardi Murula annaks Hardi Murulale teenetemärgi?

Jah, tõesti keeruline küsimus. Võib-olla selle eest, et ma olen mõnedes asjades olnud piisavalt jäärapäine, et mitte loobuda ja üsna lihtsalt lähen kaasa uute algatustega.

Kui need kaks asja kokku panna, et suudan uute algatustega kaasa minna ja olla piisavalt jäärapäine, et neid ka edasi viia, siis võib-olla see, teadmata tegelikult presidendi otsuse tagamaid, võiks olla autasu andmise põhjus.

Teenetemärgi saamisesse saab suhtuda vist kolme moodi. Miks alles nüüd? Miks juba nüüd? Ongi paras aeg. Kuidas teie selle saamisesse suhtute?

Eks esmane tunne on ikkagi pigem see, et "oi, juba!". Olles aktiivne doonor, on mul veel kümme aastat aega, enne kui ma sada vereloovutust täis saan. Ehk siis oleks olnud mul võimalus teenetemärki saada.

Eks tundeid on erinevaid. Mõtlen sedagi, kas nüüd ongi siis kõik, võib jäädagi puhkama. Samas kõik sellised tunnustused tekitavad alati ka tänuvõlga, et see on osaliselt ikkagi ettemaks ja võib-olla hoopis suurendab indu, et asjaga edasi tegelda.

On jäänud mulje, et te saate Ida-Virumaal kõigiga normaalselt läbi ja te ei ütle kellelegi kunagi isiklikult halvasti.

Paljud juhtimiseksperdid ütlevad, et kui kõigiga läbi saad ja kõik sinust head juttu räägivad, siis järelikult on midagi väga valesti.

Aga ma olen ise püüdnud kõiki asju ajada selliselt, et kui sa pead niikuinii ühe või teise inimesega suhtlema ja asju ajama, siis alati on seda mõistlikum teha meeldivas õhkkonnas, selle asemel et pidevalt üritada egoga ennast peale suruda. Inimsuhted ei ole ju mitte midagi muud kui füüsika: mida rohkem sa surud, seda rohkem sulle vastu surutakse. Võib-olla võib keegi öelda, et ma väldin konflikte, aga ma püüan tõesti inimestega hästi läbi saada.

Mille kõigega te praegu tegelete?

Eks minu põhitöökoht on ikkagi Ida-Virumaa omavalitsuste liidus, kus me aitame maakonna korterelamutel rekonstrueerimistöid ellu viia ja neid planeerida. Ja kõiki teisi asju ma saangi teha tänu sellele, et ma omavalitsuste liidus töötan.

Siis täidan Aidu veekeskuses juhatuse liikme kohuseid. Lisaks on mul veel mõned väikeettevõtted, mis põllumajandusvaldkonnas tegutsevad. Ja kõige uuem asi tegelikult on see, et me asutasime algatusgrupis Savala külas Taastuvenergia Kogukonna, et kogukonnapõhist taastuvenergia tootmist arendada.

Jah, eks neid ideid võib ju tulla igasuguseid hästi kiiresti pähe. Aga kas või Aidu on näide, et ühe idee elluviimine võib võtta väga-väga palju aega ja energiat.

Kust te selle energia saate?

Eks need asjad, millega tegeled, annavadki energiat. Ja püüan ka füüsiliselt rohkem aktiivne olla, see kindlasti on väga oluline, et hoida ennast vaimselt erksana. Näiteks täna hommikul kõndisin ja kui kogu see päeva virvarr läbi saab, siis õhtul tuleb üks kümme kilomeetrit ikka suusatada. Siis saab rahulikult mõelda ja pärast seda on taas palju rahulikum olla.

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

23:12

Venemaa ei tunnista endiselt detsembrikuist ebaseaduslikku piiriületust

23:01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:31

Kreml teatas nõusolekust peatada Kiievi ründamine kuni pühapäevani

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:45

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:32

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

15:41

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

19:18

ISW: energiataristu ründamise peatamine on Kremlile äärmiselt kasulik Uuendatud

29.01

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

04:51

Eesti hakkab katsetama USA-vaba riigi-IT toimimist

29.01

Satelliidifoto: Läänemere jääkate on kasvanud 90 000 ruutkilomeetrini

04:48

Karge talveilm mõjutab nii ühistransporti kui ka tervishoidu

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

06:55

Pärnu rannas käib uue spaa- ja konverentsihotelli ehitus

ilmateade

loe: sport

23:15

ETV spordisaade, 30. jaanuar

22:58

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

22:48

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

22:10

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

loe: kultuur

22:04

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

19:08

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

18:14

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

18:08

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

loe: eeter

15:46

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

14:36

Teenetemärgi pälvinud Kersti Inno: suur ja sügav tänutunne valdab mind

Raadiouudised

19:00

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

19:00

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

18:35

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

15:35

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

15:35

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

12:50

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

12:35

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

09:40

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

09:40

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo