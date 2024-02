Venemaa GPS-signaalide segamine tekitab lisaohte lennunduses ja merenduses

Ukraina viimase aja edukate droonirünnakute järel on Venemaa režiim otsustanud teatud piirkondades maha tõmmata interneti ja segada GPS-ide tööd.

Riigipiir pole siinpuhul takistuseks, mistõttu on GPS-i häireid märgatud ka Läänemerel ja Balti riikide kohal.

Kaitseliidu peastaabi ülema kolonel Eero Rebo sõnul pole Venemaal oluliste taristuobjektide tegelikuks kaitsmiseks tõenäoliselt piisavalt õhutõrjet ja inimeste rahustamiseks on otsustatud lihtsalt leida asendustegevusi.

"Nii lennunduses kui ka tegelikult merenduses see loob lisaohte. Nendel lisaohtudel ei ole mõtet sellepärast, et droonitehnoloogiat ei mõjuta kuidagi see GPS-ide mahasurumine. See on siis (Vladimir) Putini režiimi poolt pigem tehtud selleks, et näidata, et midagigi tehakse selle jaoks, et kaitsta neile vajalikke objekte," rääkis Rebo.

"GPS-i häired võivad mõjutada GPS-seadmete tööd. Üldjuhul avaldub see positsioneerimistäpsuse vähenemises, kuna seade ei näe enam piisaval hulgal satelliite ja tugevate häiringute korral võib muidugi GPS-seade ka asukoha kaotada," ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sideosakonna sagedushalduse juhataja Erko Kulu.

Tema sõnul on Eesti ja ka naaberriigid häirete kasvu märganud juba eelmise aasta suvest. Eestis on need pigem riigi kirde- ja idaosas ja kõrgel õhuruumis.

"Häiringud ei ole ka lennuliiklust olulisel määral mõjutanud, kuna lennunduses on alati mitmed navigatsiooniseadmed, mis üksteist täiendavad ja toetavad," ütles Kulu.

"Ma loodan meie ja naaberriikide pilootide heale väljaõppele. Ja olgem ausad, need ei ole esimesed korrad, kui need on siin juhtunud," sõnas Rebo.

Häirete mõju kasvades on Eestil võimalik pöörduda rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu poole või Venemaaga probleemidest otse rääkida.