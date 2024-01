Iltalehti: GPS-i häirete taga on Venemaa

Häireid, mida iseloomustatakse massiivsetena, on täheldatud laias piirkonnas vähemalt alates 18. detsembrist. Häirete intensiivsus oli haripunktiks jõulupühade ajal. Aastavahetuse paiku oli häiritud GPS-i töö ka Soomes ja Eestis, kirjutab Iltalehti.

Poola elektroonilise side agentuur kahtlustas esialgu, et häirete põhjuseks on ilm. John Wiseman, kes haldab GPS-andmeid koguvat veebisaiti Gpsjam, juhtis aga tähelepanu, et häirete ulatus on olnud enneolematu, ning oletas, et need on seotud tahtliku segamise või sõjaliste õppustega.

Markus Jonssoni pseudonüümi kandev sotsiaalmeedias tegutsev anonüümne avatud lähtekoodiga uurija (OSINT-uurija) väidab, et ta on tuvastanud häirete põhjuse. Jonsson uuris andmeid lendudelt, kus on teatatud GPS-i probleemidest. Ala piiritletakse esmalt selle põhjal, kui kaugele on võimalik häiret tekitada, ja seejärel hinnatakse vaatluste intensiivsuse järgi.

Andmeid kombineerides suutis konto haldaja määrata kaks või kolm asukohta, kust häired tõenäoliselt alguse said.

"Kaliningrad, Poola (või Taani). Valige oma kahtlusalune," kirjutas Jonsson X-is (varem Twitter).

I found the location of the Baltic Jammer causing flights to lose position, again.



Kaliningrad, Poland (or Denmark). Pick your suspect.



With a new, larger dataset and more refined method I have replicated my results from yesterday.



Data only from when jammer has been active. https://t.co/Nb8F35nCJj pic.twitter.com/qH6ikCKSOk — Markus Jonsson (@auonsson) January 4, 2024

Eksperdid süüdistavad Venemaad

Avatud allikate järgijaga samale järeldusele on jõudnud ka Rootsi Riigikaitseülikooli kolonelleitnant Joakim Paasikivi.

Intervjuus Rootsi rahvusringhäälingule SVT ütles ta, et Venemaa on varemgi sekkunud Põhja-Euroopa GPS-süsteemi, et kaitsta Murmanski oblastit või segada NATO õppusi.

"Usun, et see on osa Venemaa mõjutamiskatsetest ja niinimetatud hübriidsõjast, et olukord jääks kogu aeg konfliktist madalamale tasemele. See võib olla Venemaa viis ebakindlust tekitada ja jõudu näidata," ütles Paasikivi.

Samuti juhib SVT tähelepanu, et Venemaa Balti laevastiku elektroonilise sõja üksus teatas vahetult enne jõule, et korraldas Kaliningradis õppuse enam kui sajale sõdurile.

Ka hübriidekspertiisikeskuse direktor Jukka Savolainen ütles Ylele, et ta peab väga tõenäoliseks, et häiringute taga on Venemaa.

GPS-süsteemi kasutatakse navigeerimiseks ja positsioneerimiseks. Süsteemi häirimine tekitab peavalu näiteks lennuliiklusele, kuid ei kujuta sellele ohtu. Lennukites kasutatakse lisaks GPS-ile ka teisi positsioneerimismeetodeid, mis põhinevad näiteks kiirendusmõõturitel ja maapinna fikseeritud punktidel.