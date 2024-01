Suured häired GPS-süsteemis ulatusid ka Eesti kohale

Eelmisel nädalal tuvastati Läänemere kohal satelliitnavigatsiooni süsteemi GPS häiringud. Häiringuid jälgiva gpsjam.org lehekülje järgi oli häiringuid Soome, Eesti, Läti ja Venemaa kohal.

Sel nädalal on häiringud vähenenud. Samas olid eelmise aasta viimasel päeval Soome idaosas endiselt häiringud ning need ulatusid ka Eestisse.

Gpsjam.org järgi olid Eestis suured häiringud riigi idaosas ja Tartumaal, samuti olid tugeva häiringuga alad Tallinna ümbruses ja Raplamaal. Teisipäeva seisuga oli suure häiringuga ala Eestis ainult piirkond Põlva ja Räpina vahel.

Eesti ametkonnad on häiringutest rääkides üsna kidakeelsed ning mingit märkimisväärset mõju häiretel nende sõnul ei olnud. Kaitseväe peastaabist öeldi ERR-ile, et õhuväe ja mereväe töö on olnud tavapärane ning võimalikud häiringud nende tegevust seganud pole.

Kaitseministeerium häiringute ulatust ja mõju hinnata ei soovinud, märkides, et selliseid hinnanguid nad avalikkuses laialdaselt ei jaga.

Lennuliiklusega tegelevast Lennuliiklusteenindusest öeldi ERR-ile, et kuivõrd GPS pole ainus navigatsioonisüsteem, mida kasutatakse, siis ei ole nende töös häireid ette tulnud.

"Lennunduses on alati korraga kasutusel mitmeid navigatsioonisüsteeme, mis üksteise tööd toetavad ja täiendavad. Seetõttu on lennuliikluseks vajalik info olemas ka GPS-signaali häirumise korral," ütles Lennuliiklusteeninduse pressiesindaja Lotte-Triin Narusk.

Et riske veelgi vähendada, tegeleb Lennuliiklusteenindus uute maapealsete kaugusmõõtjate (DME) töösse rakendamisega. Need seadmed paiknevad hajutatult üle Eesti ja võimaldavad määrata õhusõiduki asukohta, ütles Narusk.

TTJA: häirete allikas asub Venemaal

Sagedusmonitooringuga tegeleb Eestis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). TTJA sideosakonna sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu ütles ERR-ile, et nemad on alates mullu juunist märganud mõningast GPS-häirete tõusu Eestis.

"Siiski saame öelda, et olulisi probleeme GPS-seadmete töös ei esine ja kasutada saab neid tavapäraselt," lausus ta.

Kulu lisas, et samuti ei mõjuta GPS-signaali häired äri- ja reisilennunduse navigatsioonivõimekust ega põhjusta nendele ohtu. Ka pole mõjutatud maapinnal kasutatavad GPS, Galileo ja teised globaalsed satelliitnavigatsiooni seadmed.

Aastavahtuse häirete kohta märkis Kulu, et TTJA jaoks häiretes suuri muutusi ei esinenud. Pärit on häired meie idapiiri tagant.

"Häirete allikas asub hinnanguliselt Leningradi oblasti piirkonnas Venemaal, mille mõju võib vähesel määral kanduda ka Eesti ja naaberriikide õhuruumi," ütles Kulu.

Poolakad hoiatasid piloote

Eelmisel nädala alguses olid GPS-süsteemis suured häired ka Läänemere lõunaosas. Poola meedia vahendas, et "müstilised ja massiivsed" GPS-signaali häired ulatusid Lõuna-Rootsist üle Läänemere Poolani. Poola lennuteenistus andis lennufirmadele jõulude ajal ka vastava hoiatuse. Poolakad ei osanud häiringute põhjuse kohta midagi kindlat öelda, sealsed asjatundjad pakkusid põhjuseks ilmaolusid.

Gpsjam.org omanik John Wiseman märkis, et nii suuri häiringuid pole Läänemere piirkonnas olnud veebilehe toimimise ehk viimase kahe aasta jooksul. Tema sõnul ei saa häiringute põhjus olla ei viimase aja päikesetormid ega ka Venemaa tahtlik tegevus. Wiseman pakkus ühe põhjusena välja hoopis NATO õppuseid.

So much GNSS/GPS interference is unprecedented over this part of the Baltic, at least since I started collecting data 22 months ago. The first hint of it appeared Dec. 13, but the number of flights affected (the yellow bars) in the past 24 hours dwarfs any other day–nearly 40%. pic.twitter.com/4JYtU3t5EJ