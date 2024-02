Piiri sulgemine on pannud bussifirmad keerulisse olukorda

Eelmise aasta lõpus pärast Soome piiri sulgemist jäid tööta Helsingi ja Peterburi vahel sõitvad bussijuhid, nüüd jõudis järg Tallinna-Neevalinna liinini, sest sellest nädalast bussiga üle Narva silla ei saa.

"Küllaltki suur osa sissetulekust kadus. Mis ajaks, see on nüüd selgusetu, kuna Venemaa ei ole öelnud, mis ajaraamistikus nad piiri peal korrastustööd teevad," lausus Ecolinesi juhatuse liige Elis Kovaljov.

Ecolines sõitis Tallinnast Peterburi neli korda päevas, nüüd on alles üks väljumine. Helsingi liinil oli mõlemal suunal paar väljumist päevas. Esialgu Ecolines bussijuhte koondanud ei ole, vaid püüab neile leida rakendust teistel liinidel Euroopas.

Baltic Shuttle`i juht Igor Pashchuki sõnul nõustusid juhid kuni suveni töötama poole koormusega. Mis edasi saab, on veel lahtine.

"Esialgu me oleme kärpinud või pidanud minna laskma umbes kümmekonnal bussijuhil. Ootame kevadet, et saaks Baltikumis ja Eestis suuremaid mahte vedada. Osa juhtidega oleme teinud kokkuleppeid, et nad on väiksemale koormusele läinud, osa on läinud palgata puhkusele," ütles Lux Expressi ärijuht Ingmar Roos.

Lux Express oli juba varem väljumiste arvu poole võrra kärpinud. Nüüd tuli teha uus kärbe, kui jaanuaris oli Tallinna-Peterburi liinil kuus väljumist, siis nüüd on alles kolm. Peterburi ja Helsingi vahel sõideti kuni viis korda päevas. Riiast läbi Tartu Peterburi sõitev liin on esialgu alles, kuid Roosi sõnul on selle tulevik lahtine.

"Selle majanduslik tasuvus on väga suure küsimärgi all. Õiguspoolest me tahaksime kultuuripealinna aastal ühendusi lisada, aga praegu, kui sõitjate arv on nii madalal kui madalal, siis enne suve selle kommertsalustel teenindamine on ülimalt ebatõenäoline," lausus Roos.

Kuna kõik reisijad ei soovi või ka ei suuda Narvast enam kui kilomeetri kaugusele Jaanilinna bussini minna, siis plaanib Ecolines avada uue liini, kus piiriületus toimuks Luhamaal.

"Igal marsruudil on oma segment, kes seda meilegi üllatuseks kasutab. Kui ise mõtled, et sõita siit Kreekasse, mis oli meie pikim marsruut, et keegi seda bussiga elu sees ette ei võtaks, siis tegelikult oli seda päris palju kasutuses. Ma usun küll, et sinna leidub ka inimesi, kes selle kuus tundi pikema sõidu ära kannatavad tänu sellele, et nad saavad bussis reisida," ütles Kovaljov.

Tallinna-Peterburi liini teenindavad kuus firmat, kellest pooled on Eesti ettevõtted. Eesti vedajad jätkavad Venemaale sõitmist, kuni see on riiklikult lubatud.