Piiripunktide ületamiseks tuleb suvel aega varuda

Kagupiiri punktides on suvisel puhkusteperioodil reisijate arv märgatavalt suurenenud, mistõttu on piiril tihedam ka bussiliiklus. See aga võib tekitada järjekordi, sest busside kontroll on põhjalik.

Alates juuni keskpaigast ületab Koidula piiripunktis piiri ööpäevas 800 kuni 900 inimest, Luhamaal on päevas umbes 600 piiriületajat. Samuti üritab Koidulat ööpäevas läbida ka kuus või seitse bussi ja kuna bussid on rahvast täis ning piirikontroll põhjalik, tuleb politsei ja piirivalveameti kagu piiripunkti juht Peter Marani sõnul reisijatel varuda aega.

"Busside piiriületuse ajal tekivad piiripunkti ka järjekorrad, jalakäijad peavad sageli ootama, kui meil buss on kontrollis, sest kontrollid on põhjalikud ja reisijaid on palju," ütles Maran ning lisas: "Praegu mõjutab piiriületust ka see, et Narva piiripunkti lahtiolekuaeg lühenes. Näeme juba hommikul kolme ajal Koidula piiripunkti värava taga Narva inimesi ootamas, kes soovivad võimalikult vara piirikontrolli pääseda ja võimalikult kiiresti Venemaale saada."

Seoses reisijate arvu suurenemisega tuleb bussifirmadel nüüd kohandada liine piiripunktide lahtiolekuaegadega, mistõttu andis regionaalministeerium mõni aeg tagasi kooskõlastuse ka uue Riia-Luhamaa bussiliini teenindamiseks.

"Ta oli öine liin, aga kuna öisel ajal on piiril ülesõit, siis pidi vedaja tegema sellel liini korrektuuri. Ta tegi liini osadeks ja kuna tegemist on Euroopa Liidu sisese [bussiga] ja Eestis peatusi ei tehta, siis meil ei olnud ka põhjust seda mitte kooskõlastada ja me andsime Läti transpordiametile, kes väljastab seda liiniluba, ka kooskõlastuse," selgitas ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.