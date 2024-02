Põhja-Iirimaa uus valitsusjuht lubas referendumit Iirimaaga ühinemiseks

Põhja-Iirimaal valiti laupäeval esimeseks ministriks Sinn Féini asejuht, kellest sai esimene vabariiklane provintsi ühisvalitsuse eesotsas. Vastavalt 1998. aasta rahuleppele peavad Briti ja Iiri valitsus korraldama referendumi, kui ilmneb, et enamik Põhja-Iirimaa valijatest väljendab soovi Põhja-Iirimaa lahkumiseks Suurbritannia koosseisust.

"Jah, ma usun, et alanud on võimaluste kümnend ja nii palju asju on muutumas: kõik vanad normid, selle riigi olemus; tõsiasi, et keegi ei arvanud, et natsionalistlikust vabariiklasest võiks saada esimene minister. See kõik räägib muutustest ja ma arvan, et see on seotud sellega, mis siin saarel toimub. Nii et järgmine kümnend on minu arvates võimaluste kümnend," lausus O`Neill.