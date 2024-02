Briti ja Iirimaa peaminister kohtusid Põhja-Iiri juhtidega

Põhja-Iirimaa sai eelmisel nädalal endale uue ühisvalitsuse, mille esimeseks ministriks sai Sinn Féini asejuht Michelle O'Neill.

Briti valitsuse teatel arutab Sunak Põhja-Iiri liidritega nende esimesi tegevusplaane. Briti valitsus pakub Põhja-Iirimaale rahanduse stabiliseerimiseks ja avaliku sektori palganõudmiste rahuldamiseks 3,3 miljardi naelsterlingi suurust paketti.

"Põhja-Iirimaa poliitikud vastutavad taas oma rahva nimel otsuste tegemise eest, nii nagu see olema peabki. Meie uus leping annab neile rohkem rahalisi vahendeid ja rohkem volitusi, kui neil kunagi on olnud, et nad saaksid pakkuda seda peredele ja ettevõtetele kogu Põhja-Iirimaal. Ja see on siin praegu kõigile prioriteediks," ütles Sunak.

O'Neill avaldas laupäeval arvamust, et Põhja-Iirimaal korraldatakse järgmise kümnendi jooksul referendum Iirimaaga ühinemiseks, lisades samas, et valitsuse esmane prioriteet on provintsi rahastamismudel.

Uus Põhja-Iirimaa ühisvalitsus sündis pärast kaheaastast patiseisu.