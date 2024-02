Otse kell 13.15: erikomisjon arutab õpetajate kvalifikatsiooni teemat

Erikomisjoni istungile on kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld, keemiaõpetajate liidu juhatuse liikmed Miia Rannikmäe ja Erkki Tempel, bioloogiaõpetajate ühingu juhatuse liikmed Külli Relve ja Marje Loide, matemaatika seltsi koolimatemaatika ühenduse esimees Hele Kiisel, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste, Tallinna Ülikooli loodusteaduste didaktika professor Priit Reiska, Tallinna Ülikooli füüsika ja füüsika didaktika lektor Erkki Soika, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, auditijuht Rauno Vinni ning audiitorid Triin Jõeleht ja Riina Saaremägi.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on arutelu eesmärk saada teada, kas ministeeriumil on olemas õige ja täpne teave õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse ning ainepädevuse kohta.

Aruande kokkuvõte ütleb, et õpetajate teadmiste ja oskuste tase mõjutab otseselt hariduse kvaliteeti, kuid riigikontrolli hinnangul jääb Eesti õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele riiklikust eesmärgist kaugemale, kui ametlik statistika näitab.

Andmeanalüüs näitas, et paljudel loodus- ja täppisteaduste ainete õpetajatel ainealane ja -didaktiline ettevalmistus puudub. Reinsalu ütles, et professionaalsete õpetajate nappuse probleem on seega suurem, kui kvalifikatsiooninõuetele vastavuse statistikast paistab. "Aja- ja asjakohaste õpetajapoliitika otsuste tegemiseks on vajalik saada usaldusväärseid andmeid," lisas ta.