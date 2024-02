Tuumajaamu sulgenud Saksamaa ehitab 16 miljardi euro eest gaasielektrijaamu

Esmaspäeval avaldatud pressiteate kohaselt on gaasielektrijaamade ehitamine vajalik lisaks taastuvenergia järjekindlale kasvule. Uued elektrijaamad tagavad püsiva elektrivarustuse ka ajal, kui päikese- ja tuuleenergia tootmist on vähe.

Saksamaa valitsus jõudis vastavale otsusele sotsiaaldemokraadist Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja rohelisest majandusministri Robert Habecki kõneluste tulemusel. Kokkuleppe kohaselt suurendatakse elektritootmist 2028. aastaks tootmisvõimsust suurendava turupõhise skeemi abil, kirjutab Politico.

Valitsuse pressiteate järgi on maagaasil töötavad gaasielektrijaamad "tänapäevased, väga paindlikud ja kliimasõbralikud", sest neid saab tulevikus üle viia taastuvenergialt toodetavale vesinikule. Hetkel ei toodeta kuskil maailmas tööstusmastaabis taastuvenergiast vesinikku.

Kokku peaks elektrijaamad olema võimelised tootma kuni 10 gigavatti elektrit ning projektide hanked algavad varsti.

Saksamaa riigi omandis olev ettevõte Uniper, mis eeldatavasti osaleb uute elektrijaamade ehitustöödes, õnnitles valitsust poliitilise konsensuse saavutamise pärast.

"Kiire tegevus on hädavajalik, sest lubade väljastamise protsess ja tegelik elektrijaamade ja laoruumide ehitus võtab mitu aastat aega," lisas Uniper.

Keskkonnakaitsjad suhtuvad kriitiliselt Saksamaa valitsuse otsusesse.

"[See on] musternäide sellest, kuidas kiidulaulud vesinikule on kõigest suitsukate maagaasile," teatas mainekas keskkonnagrupp Greenpeace.

Sarnased skeemid mujal Euroopa Liidus on samuti pälvinud keskkonnakaitsjate rohket kriitikat. Eelmisel nädalal sai Prantsuse energiaettevõte Engie loa ehitada 500-megavatise võimsusega gaasielektrijaama Hollandis Nijmegeni linna lähedal, kuigi üle 2000 kohaliku elaniku kirjutas alla petitsioonile projekti vastu.

Ka Engie ütleb, et tegemist on niinimetatud hübriidelektrijaamaga, mis saab kasutada tulevikus vesinikku.

Saksamaa pani kinni oma kolm viimast tuumareaktorit aprillis, kuigi valitsust on hoiatatud, et selle tagajärjel tuleb kasutada rohkem fossiilkütuseid. Eelmisel aastal avaldas Saksamaa valitsuse enda kliimaamet aruande, millest selgub, et Saksamaal ei õnnestu tõenäoliselt vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 65 protsendi võrra 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga, kuigi tegemist on valitsuse ametliku eesmärgiga.

Valitsuse kolmest erakonnast toetasid liberaalsed Vabad Demokraadid (FDP) tuumaenergia jätkuvat kasutamist, kuid roheliste ja sotsiaaldemokraatide seisukoht kaalus üle.

"Tuumaenergia aeg on läbi," reageeris Scholz septembris FDP üleskutsele käivitada taas tuumajaamad.