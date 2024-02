Poisid saavad nüüdsest tasuta HPV vastu vaktsineerida

HPV on inimese papilloomiviirus (ingl. Human Papillomavirus), millel on mitu alaliiki. See võib tekitada pahaloomulisi kasvajaid. Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juht Kristjan Pomm rääkis, et tasuta vaktsineerimise võimaldamine nii poistele kui ka tüdrukutele selle viiruse vastu on väga oluline ja vajalik samm.

"Me näeme täna seda, et näiteks neeluvähki haigestumine on tõusuteel. Samamoodi päraku piirkonnas vähki haigestumise osakaal on tõusmas. Tegelikult on vaja kasutusele võtta ennetavaid võtteid. Juhul kui me suudaks saavutada selle, et üle 80 protsendi noortest oleksid HPV vastu vaktsineeritud, siis võib see tähendada seda, et see viirus kaob meie kogukonnast ära."

Pommi sõnul erineb HPV-vaktsiin teistest vaktsiinidest sellepoolest, et kõrvaltoimeid on üliharva ning neid on äärmiselt vähe.

"Praktiliselt ei teki ja süstekoha valu on minimaalne. Võrreldes näiteks koroonaviiruse vaktsiinidega, mille puhul väga sageli oli kõrge palavik, lihasvalud ning väga ebamugav olla, siis need on kaks täiesti erinevat olukorda. HPV-vaktsiini puhul kõrvaltoimeid karta ei tasu."

Pomm ütles, et kõige tõhusam on vaktsineerida just 12-18-aastaseid noori.

"Seetõttu on enne suguelu alustamist noores eas HPV vastu vaktsineerimine näidanud rahvusvaheliste uuringute järgi tõhusust. Et see tõesti vähendab HPV levimust ühiskonnas. Tänu sellele ka haigestumust näiteks naiste puhul emakakaelavähki ja ka kondüloomide, nende samade tüügaste esinemissagedus oluliselt langeb."

Kui varasemalt vaktsineeriti HPV vastu kahe doosiga, siis praegu tehakse üks doos. Uuringutest selgus, et üks doos annab täpselt samasuguse kaitse nagu kaks.

Tallinna Avatud Kooli kooliõde Külli Reinsalu sõnas, et nende koolis on lastevanemate tagasiside olnud vaktsineerimise vastu üllatavalt positiivne.

"Kuna see on nii uus asi, siis tegeleme koolis sellega, et oleme lapsevanematele saatnud teatise koos nõusoleku lehega. Lapsevanemad on väga teadlikud sellest haigusest ja soovivad ka oma poeglapsi selle vastu vaktsineerida. Positiivsed tulemused on juba esimese nädalaga," märkis Reinsalu.