Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel Estlink 2 on jätkuvalt rivist väljas. Mida see tähendab elektri hinnale? Kui hästi on tagatud energia varustuskindlus? Ja miks on Eestile vaja kolmandat elektrikaablit? ETV "Esimeses stuudios" on täna Eleringi juht Kalle Kilk.