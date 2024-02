Analüütikud on vaatamata tööstustoodangu langusele pigem optimistlikud

"Töötlev tööstus on juba poolteist aastat olnud languses ja see langus on olnud väga laiapõhjaline, puudutab nii investeerimiskaupu, näiteks ehitusega seotud valdkondi, kui ka tarbekaupu, toiduainetööstust," lausus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegiaosakonna peaanalüütik Mario Lambing.

"Eelmisel aastal tõesti toimus nii käibe kui ka kasumi vähenemine. Matekil konkreetselt vähenes käive ligi 30 protsenti, aga see oli seotud ühe konkreetse Rootsi turu ärakukkumisega. Mille üle on hea meel – kuigi eelmine aasta oli keeruline ja ka selle aasta algus on väljakutsuv, siis tundub, et teisest kvartalist edasi on põhjust natuke suuremaks optimismiks," rääkis Mateki tegevjuht Sven Mats.

Ka Lambingu sõnul on kogu tööstussektori jaoks hakanud paistma õrn lootuskiir.

"Kui nüüd vaadata viimaseid arenguid, siis võib öelda, et umbes pool aastat on tootmismahud püsinud stabiilsena või isegi veidi kasvanud. Päris paljudes sektorites on näha seda mustrit, et kõige sügavamast august on vaikselt hakatud välja tulema. See kasv pole küll kuigi kiire, aga see on suhteliselt laiapõhjaline," lausus ta.

Positiivseid märke näevad ka kommertspankade analüütikud.

"Novembris nägime väikest kasvu, detsembris natuke suuremat ja tänu selle neljas kvartal oli samal tasemel, mis kolmandas. Selles mõttes on väike stabiliseerumine toimunud aasta lõpus ja viimastel kuudel. Kas see on nüüd suur muutus ja näeme edaspidi kasvu, on natuke vara öelda – aasta lõpu hetked on teinekord sellised, kus toodetakse varusid ette, täidetakse tellimusi. Selles mõttes on veel veidi vara lugeda seda kriisi lõppenuks, küll aga veidi leevendust see kindlasti tõi," ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.